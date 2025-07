Curativo de pele de tilápia deve ser comercializado em cerca de três anos, diz pesquisador

O curativo biológico feito a partir da pele de tilápia liofilizada deve passar a ser comercializado para empresas, hospitais e ao Sistema Único de Saúde (SUS) em aproximadamente três anos. A tecnologia cearense desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará (UFC) é voltada para o tratamento de queimaduras e de outras condições.

Em junho, a instituição informou, em publicação no Diário Oficial da União (DOU), que o Grupo Biotec venceu a concorrência de oferta tecnológica e será responsável pela produção em larga escala do biomaterial. O edital para seleção foi aberto no início deste ano.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o médico Edmar Maciel, cirurgião plástico e coordenador geral da pesquisa da pele de tilápia na UFC, revelou que a previsão média é de que o curativo chegará ao mercado em 2028 — cerca de três anos após o fechamento oficial do acordo entre a empresa e a instituição.

"A Biotec, quando assinar o contrato, algo que deve acontecer até outubro, vai pegar esse produto, registrar na Anvisa, construir a fábrica, para, depois, comercializá-lo no Brasil e no Exterior."

Apesar da previsão de quando poderá estar nas prateleiras, ainda não há informações sobre qual será o preço cobrado pelo produto.

'Momento de orgulho'

Inovadora, a solução é resultado de uma década de estudos realizados por pesquisadores da UFC e pelo médico Edmar Maciel.

"É um trabalho de 10 anos que estamos trazendo a ideia e o produto de bancada e fazendo com que ele chegue à população mais carente, já que 97% dos pacientes que se queimam não têm plano de saúde", detalha o cirurgião plástico.

É um momento de orgulho, não só por participar de tudo isso, é de poder estar com esse grupo de 380 pesquisadores que participou desse desenvolvimento." Edmar Maciel Coordenador geral da pesquisa na UFC

A tecnologia foi criada a partir da pele do peixe mais consumido no País, a tilápia-do-Nilo, e já foi usada no tratamento de úlceras, em cirurgias de reconstrução vaginal, na redesignação sexual e na veterinária.

Os estudos envolvendo o produto resultaram em métodos cirúrgicos que reduzem a morbidade pós-operatória, os custos das cirurgias e a necessidade de autoenxerto — procedimento cirúrgico em que um tecido é retirado de uma parte do corpo do próprio paciente e transplantado em outra área do mesmo.

Veja também Ser Saúde 'O Chat GPT é meu terapeuta’: por que confiar na IA para desabafar pode ser perigoso à saúde mental? Ser Saúde SUS passa a oferecer implante contraceptivo com duração de até 3 anos que pode custar até R$ 4 mil

Tecnologia cearense premiada

Quando a UFC iniciou os estudos para o desenvolvimento do produto, em 2015, o uso de pele de animais em procedimento medicinais não era novo. Nos Estados Unidos, a pele de porco já era utilizada para o tratamento de queimaduras de segundo grau e em feridas agudas ou crônicas.

No entanto, na época, a medicina brasileira ainda não tinha uma solução do tipo e a importação do produto norte-americano era algo comercialmente inviável, então as pesquisas com a pele da tilápia preencheram essa demanda.

O material mostrou-se adequado por ter grande conteúdo de colágeno tipo I. Ao interagir com feridas ou queimaduras, essa proteína acelera a cicatrização e a reparação da matriz dérmica, evitando perda de líquido, promovendo uma barreira à invasão bacteriana e aliviando a dor do paciente.

Veja também Metro Tratamento de queimaduras com pele de tilápia pode ser expandido Metro Pele de tilápia: pesquisa do CE leva 1º lugar em prêmio nacional Metro Pesquisadores da UFC oferecem pele de tilápia para tratar vítimas de explosões no Líbano

Segundo informações da UFC, também foram desenvolvidos, além da pele liofilizada, a pele no glicerol, a matriz acelular e o colágeno purificado de pele de tilápia. Os estudos com esses produtos geraram, até o momento, 41 publicações em revistas científicas nacionais e internacionais, além de 25 premiações, todas em primeiro lugar.

Ao todo, a UFC depositou quatro patentes com produtos desenvolvidos a partir da pele da tilápia que já foram utilizados em missões médicas em diversos locais do mundo.