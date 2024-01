Crianças e grupos prioritários terão acesso periódico a vacinas contra a Covid-19 no Ceará

Crianças e pessoas do grupo prioritário poderão tomar vacinas contra a Covid-19 periodicamente. O esquema de imunização para os pequenos terá três etapas, enquanto grupos de alto risco para a doença, como gestantes, puérperas, imunocomprometidos e idosos, por exemplo, terão acesso às doses a cada seis meses.

"A Covid-19 ainda é um problema de saúde pública e a vacinação contra a doença teve grande impacto na redução da mortalidade da doença, sobretudo nos grupos mais vulneráveis", justifica a coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Ana Karine Borges.

Segundo a gestora, foi observada, no ano passado, uma "frequência maior de casos de Covid-19" em bebês com menos de um ano de idade. "Portanto, considerando a segurança e a efetividade de vacinas, a imunização para crianças passa a ser incluída no Calendário Nacional de Vacinação", afirmou.

Conforme as novas orientações, crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias devem ser vacinadas com três doses: a primeira dose deve ser administrada aos seis meses de idade, a segunda, aos sete meses, e, a terceira, aos nove meses. No entanto, todas as crianças até a idade limite podem receber as três doses do imunizante contra o coronavírus, desde que seja respeitado o intervalo recomendado de quatro semanas entre a primeira e a segunda doses e oito semanas entre a segunda e a terceira.

Os grupos prioritários, por sua vez, terão acesso semestral às doses, independentemente do número de doses prévias recebidas.

Trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente, vivendo em instituições de longa permanência, com comorbidades, privadas de liberdade ou em situação de rua, poderão tomar doses de vacinas contra a Covid-19 anualmente.

Como receber as vacinas?

Para receber o imunizante, é preciso buscar o posto de saúde mais próximo de casa. A Sesa orienta que os "Dias D" sejam utilizados para estimular a atualização da caderneta de vacinação.

"Os municípios possuem autonomia para realizarem estratégias de vacinação considerando a realidade de cada território. Nós obtivemos resultados positivos no ano de 2023, com relação aos índices de vacinação de rotina de crianças, graças ao compromisso do Estado com o resgate das crianças com esquema em atraso ou não vacinadas", concluiu Ana Karine Borges.

Neste mês de janeiro, o "Dia D" de vacinação será no dia 27, uma sexta-feira.