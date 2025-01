Com performances inovadoras, artista Paulo Rodrigo ganha destaque no cenário nacional

Em busca de proporcionar inovação no cenário musical brasileiro, o pianista, cantor e compositor Paulo Rodrigo tem se destacado por suas performances realizadas em locais inusitados, que integram música e paisagens diferenciadas.

Com o lançamento do projeto “Voando Alto”, em janeiro de 2025, o artista obteve mais um marco em sua trajetória: ele realizou uma apresentação inédita de piano a bordo de um balão de ar quente, com altura recorde. O feito foi reconhecido pelo Ranking Brasil, reafirmando a busca do músico pela exploração de novos formatos de exibição.

A iniciativa dá continuidade à ideia de transformar cenários inusitados e naturais em partes essenciais dos projetos. Essa abordagem já foi explorada por Paulo Rodrigo com apresentações submersas, em cachoeiras e no navio Mara Hope, que está encalhado na costa de Fortaleza.

“O destaque do clipe é a imponente plataforma suspensa por um balão colorido, onde eu me apresentei com um piano azul. A partir dessa performance inédita, me tornei o único pianista a tocar nessa condição, garantindo minha entrada no Ranking Brasil”, conta o músico.

Em 2021, com o projeto “Orgulho de Ser Cearense”, o artista percorreu 20 cidades do estado com seu piano azul, escolhendo locais emblemáticos do Ceará. A partir de fevereiro deste ano, o conceito será ampliado para “Orgulho de Ser Brasileiro”, com o artista lançando uma série que valoriza importantes pontos turísticos nacionais

Além da novidade nos cenários, o trabalho se caracteriza pela variedade musical. A flexibilidade permite que a música dialogue com diferentes públicos, enquanto os locais escolhidos para as apresentações acrescentam uma dimensão visual e simbólica às performances.

“Meu estilo musical combina pop contemporâneo, música nordestina e influências do eletrônico, resultando em um som moderno, vibrante e cheio de identidade”, afirma.

As execuções envolvem desafios logísticos e técnicos significativos, desde o transporte e instalação dos instrumentos até a adaptação às características específicas de cada local. Esses elementos fazem parte do planejamento que marca a carreira do músico e contribuem para transformar uma performance inovadora em uma experiência sensorial.

Ao trazer “Voando Alto”, Paulo Rodrigo reforça seu compromisso com a criatividade musical, utilizando a composição como forma de interação com o público e com as paisagens que compõem o Brasil, promovendo arte e emoção.

Em seu canal no Youtube, o músico apresenta, além dos clipes das produções, os bastidores de como são pensados e executados cada projeto.

“O tema é profundamente inspirador, trazendo uma mensagem de liberdade, superação e a busca por sonhos. Com imagens poéticas como ‘balão colorido’ e ‘subindo leve pelo céu azul’, a canção evoca a leveza de deixar medos para trás e seguir em frente, abraçando novas possibilidades”, finaliza.

Mais informações:

Site: https://paulorodrigopianista.com.br/

Instagram: @paulorodrigopianista

YouTube: https://www.youtube.com/@paulorodrigopianista

E-mail: contato@paulorodrigopianista.com

WhatsApp: (85) 99606-5832