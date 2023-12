Ceará é o 3º estado com maior cobertura vacinal da bivalente contra a Covid-19 no Brasil

O Ceará é o 3º estado brasileiro com maior cobertura vacinal da bivalente da Covid-19, com cerca de 17,72% da população vacinada. O Estado fica atrás somente do Distrito Federal e São Paulo.

A cidade cearense Deputado Irapuan Pinheiro também aparece em 3º lugar no ranking das cidades com maior cobertura.

A bivalente foi desenvolvida para proteger contra a variante Ômicron. O aumento expressivo de casos de Covid-19 no Ceará em novembro motivou uma nova campanha de vacinação no Estado.

No dia 5 de dezembro, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica orientado a aplicação da 2ª dose de reforço da vacina bivalente para idosos e pessoas imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses.

Confira os dados:

17,72% Cobertura Vacinal

1.544.216 Total de Doses Aplicadas Bivalente

Quem deve ser imunizado

Cearenses que já tomaram, pelo menos, as duas primeiras doses da vacina monovalente contra a Covid podem completar o esquema com a bivalente. O mesmo vale para quem tomou somente até a 4ª dose. O requisito é haver intervalo de 4 meses desde a 2ª dose.

Quem só tomou uma dose ou não tomou nenhuma ainda deve completar o esquema básico (D1 + D2) para ser apto a tomar a bivalente.

Confira, abaixo, o quem deve se vacinar contra a Covid:

1ª dose: pessoas a partir de 6 meses de idade;

pessoas a partir de 6 meses de idade; 2ª dose: pessoas a partir de 6 meses de idade, respeitando intervalo da 1ª dose;

pessoas a partir de 6 meses de idade, respeitando intervalo da 1ª dose; 3ª dose: pessoas a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que receberam Coronavac nas 2 primeiras doses e pessoas acima de 12 anos que já receberam a 2ª dose há 4 meses.

pessoas a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que receberam Coronavac nas 2 primeiras doses e pessoas acima de 12 anos que já receberam a 2ª dose há 4 meses. 4ª dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a 3ª dose há 4 meses;

pessoas acima de 18 anos que receberam a 3ª dose há 4 meses; Bivalente: população maior de 18 anos que tenha sido vacinada, pelo menos, com a 1ª e a 2ª dose contra a Covid; além de pessoas a partir dos 12 anos imunossuprimidas ou que tenham comorbidades.

Onde tomar vacina da Covid

Os imunizantes contra o coronavírus estão disponíveis nos postos de saúde de todo o Estado. A população deve, então, procurar essas unidades básicas (UBS) para aplicação. Em Fortaleza, por exemplo, são 118 equipamentos.

Já em todo o Estado são, atualmente, 2.126 UBS em funcionamento, de acordo com a Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde (Sage). Nesta página é possível pesquisar os nomes e endereços por município.