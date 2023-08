Criança cai de cavalo e é socorrida de helicóptero em estado grave em Novo Oriente

Uma criança sofreu uma queda de cavalo no município de Novo Oriente, no interior do Ceará, e teve de ser encaminhada em estado grave ao hospital.

Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada e transportou o garoto a uma hospital da região.

O acidente ocorreu na manhã dessa quinta-feira (10) na localidade de Lagoa da Areia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a Ciopaer foi acionada por conta da gravidade dos ferimentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança "recebeu atendimento médico especializado" após o transporte aeromédico.