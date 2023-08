10 linhas de ônibus de Fortaleza seguem com itinerário alterado após ataques no Pirambu

Algumas linhas de ônibus que realizam o transporte público de passageiros na região do grande Pirambu, em Fortaleza, seguem com o itinerário alterado nesta sexta-feira (11). Os trajetos dos coletivos foram modificados após carros serem atacados e tiroteios registrados nos bairros da região.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que as orientações divulgadas nessa quinta-feira (10) seguem válidas nesta sexta.

Segundo a associação, os motoristas estão orientados a seguir um novo itinerário entre os bairros que compreende o trecho do Centro à Barra do Ceará.

"Essa alteração temporária tem como principal objetivo garantir a segurança dos passageiros e colaboradores. Reforçamos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de todos. Assim que a situação se normalizar, os ônibus retomarão seus percursos habituais", detalhou o Sindiônibus, em nota.

Ao todo, dez linhas sofreram modificações. São elas:

CONFIRA LINHAS ALTERADAS:

Linha 051 - Grande Circular I

Linha 052 - Grande Circular II

Linha 092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia De Iracema

Linha 110 - Vila Do Mar/Centro

Linha 101 - Beira Rio/Centro

Linha 120 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

Linha 130 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II

Linha 016 - Cuca Barra/Papicu

Linha 711 - Barra Do Ceará/Cais Do Porto

Linha 132 - Av. Leste Oeste/Centro

Tiroteio, incêndio de veículos e prisões

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que foram detidos 11 suspeitos de participar dos ataques no Grande Pirambu, conforme balanço publicado nessa quinta. Até o fim da tarde desse dia, nove armas de fogo foram apreendidas, entre elas um fuzil. Policiais também recolheram uma granada, diversas munições e drogas na região do Pirambu e Carlito Pamplona.

O titular da Pasta, delegado federal Samuel Elânio, afirmou que não recuará contra as investidas criminosas.

Na manhã do mesmo dia, motoristas que trafegavam por vias nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu tiveram carros incendiados. Até o momento, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participar da queima de um dos veículos.

A motivação para os tiroteios, mortes e ataques na região, que ocorrem desde a noite de quarta-feira (9) e se estenderam pela manhã desta quinta-feira, foi causada pelo conflito entre facções, conforme o delegado Elcimar Rabelo, do 1º Distrito Policial (Monte Castelo), em entrevista ao vivo para a Rádio Verdes Mares.

