Conheça os 10 cursos da UFC mais procurados no Sisu 2024; veja lista

O curso de Medicina de Fortaleza foi o mais procurado da Universidade Federal do Ceará (UFC) na edição 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Na disputa por uma das 160 vagas disponíveis na graduação, se inscreveram 6.468 candidatos. Ao todo, foram 94.587 manifestações de interesse, de 61.521 pessoas, na busca por uma das 108 graduações em diferentes campi. As informações são da UFC.

O curso de Medicina da UFC de Fortaleza já era destaque na semana de inscrição no Sisu, quando aparecia com a maior nota de corte, segundo os dados divulgados no portal do Sistema. A graduação teve a maior nota, 804,44, em 24 de janeiro, subindo, no dia seguinte, para 804,76, e fechando a nota final, da ampla concorrência, com 804,76.

Também estão na lista dos mais procurados os cursos de Enfermagem e Psicologia, também nos campi de Fortaleza, que ocuparam neste ano o segundo e o terceiro lugar, respectivamente, com totais de 4.154 e 3.977 inscrições.

O curso de Educação Física, da capital, ocupa a quarta posição na lista, acima das 2 graduações em Direito, de Fortaleza, e de Medicina, em Sobral.

Veja os 10 cursos mais procurados na UFC em 2024:

Medicina – Integral (Fortaleza): 6.468 inscrições;

Enfermagem – Integral (Fortaleza): 4.154 inscrições

Psicologia – Integral (Fortaleza): 3.977 inscrições;

Educação Física – Integral (Fortaleza): 3.521 inscrições;

Administração – Noturno (Fortaleza): 3.091 inscrições;

Direito – Noturno (Fortaleza): 2.994 inscrições;

Medicina – Integral (Sobral): 2.891 inscrições;

Direito – Integral (Fortaleza): 2.634 inscrições;

Fisioterapia – Integral (Fortaleza): 2.537 inscrições;

Administração – Integral (Fortaleza): 2.498 inscrições.

Alguns dos números da UFC seguem uma tendência nacional, já que, conforme o Ministério da Educação (MEC), os cursos mais procurados em todo o País foram: Medicina, Direito, Administração, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Medicina Veterinária e Ciência da Computação.

Já em relação à concorrência, que calcula a quantidade de inscritos para cada vaga ofertada, o curso de Fisioterapia de Fortaleza foi o mais disputado, com 2.537 candidatos para 40 vagas. Depois, aparecem os cursos de Enfermagem, com 4.154 inscritos para 80 vagas, e Psicologia, com 3.977 candidatos para 80 vagas - ambos de Fortaleza.

Veja os 10 cursos mais concorridos na UFC em 2024:

Fisioterapia – Integral (Fortaleza): 2.537 inscritos para 40 vagas

Enfermagem – Integral (Fortaleza): 4.154 inscritos para 80 vagas

Psicologia – Integral (Fortaleza): 3.977 inscritos para 80 vagas

Psicologia – Integral (Sobral): 2.034 inscritos para 50 vagas

Medicina – Integral (Fortaleza): 6.468 inscritos para 160 vagas

Educação Física – Integral (Fortaleza): 2.016 inscritos para 50 vagas

Administração – Noturno (Fortaleza): 3.091 inscritos para 80 vagas

Medicina – Integral (Sobral): 2.891 inscritos para 80 vagas

Gastronomia – Integral (Fortaleza): 1.072 inscritos para 30 vagas

Ciência da Computação – Integral (Fortaleza): 2.077 inscritos para 60 vagas

Chamada regular e lista de espera da UFC

Com um total de 6.278 vagas para 108 cursos de graduação presencial em Fortaleza e em cidades do Interior, a UFC foi a instituição de ensino superior do Ceará com maior número de vagas nesta edição do Sisu.

As matrículas na UFC dos aprovados na Chamada Regular do Sisu se iniciam nesta sexta-feira (2) e seguem até as 17h da próxima segunda-feira (5), apenas pela internet, no Portal do Candidato.

Os candidatos devem, primeiro, enviar os documentos básicos de matrícula e, se for o caso, da documentação adicional de cota. Depois disso, os estudantes acompanharão a análise dos documentos e, caso necessário, irão providenciar a regularização nos prazos informados.

Após o fim da Chamada Regular, a UFC divulgará, até a próxima quarta-feira (7), edital específico sobre o uso da Lista de Espera e formação de Banco de Suplentes.

Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma de suas opções de curso poderão manifestar interesse na Lista de Espera, até 7 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.