Matrícula de selecionados no Sisu 2024 começa nesta sexta-feira (2)

Começa nesta sexta-feira (2) o prazo de matrícula dos selecionados na primeira chamada do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado foi publicado definitivamente na quarta-feira (31) após atrasos decorrentes de problemas técnicos.

A matrícula ou o registro acadêmico devem ser feitos até quarta-feira (7) na instituição em que os selecionados foram admitidos. Para uma vaga na Universidade Federal do Ceará (UFC), no entanto, o prazo é diferente: a solicitação de matrícula deve ser feita exclusivamente pela internet até as 17 horas de segunda-feira (5).

O Ministério da Educação (MEC) alerta que cabe ao candidato “observar as condições, os procedimentos e os documentos para a matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio.”

Vagas

O Sisu 2024 teve única etapa de inscrição para todo ano e ofertou 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. A seleção do candidato assegura apenas a expectativa de direito a vaga para a qual se inscreveu, explica o MEC. Além disso, a matrícula ou seu registro acadêmico estão condicionados a comprovação, junto a instituição para a qual foi selecionado.

A universidade ou faculdade deve oferecer acesso gratuito à internet para a inscrição, nos dias e horários de funcionamento regular da instituição, não podendo ser cobradas quaisquer taxas relativas ao processo seletivo.

Cronograma geral do Sisu 2024

Matrícula: 2 a 7 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 31 de janeiro a 7 de fevereiro

Cronograma do Sisu 2024 na UFC