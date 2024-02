Com vagas no Ceará, resultados preliminares do concurso da Ebserh são divulgados; confira

Os resultados preliminares do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foram divulgados nessa quarta-feira (31). Com vagas no Ceará e em outros estados, o certame ofertou 695 oportunidades, sendo 554 para área médica, 106 para a área assistencial e 35 para área administrativa.

Os candidatos podem conferir os resultados preliminares no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção.

Como conferir o resultado preliminar:

Primeiro, abra o portal do IBFC ;

; Em seguida, o usuário deve informar o cargo a qual tem interesse de conferir os resultados;

Depois, é necessário selecionar qual unidade de saúde;

Então, o candidato deve informar qual tipo de vaga deseja saber o resultado (ampla concorrência, negros e Pessoas com Deficiência - PCD);

Por fim, basta clicar no botão "entrar" e conferir a lista.

Com remuneração de até R$ 12,5 mil, a seleção da empresa responsável por administrar os hospitais universitários do País abrange os níveis médio, técnico e superior. Além das 695 vagas ofertadas, o processo seletivo também objetiva formar um amplo cadastro reserva para diversos cargos e especialidades.

As provas do concurso da Ebserh foram aplicadas em todas as capitais do País, além das cidades onde a instituição possui filiais. Abaixo, confira os editais do concurso:

>>> Edital Área Médica

>>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

Mais de 470 mil inscritos

Segundo a Ebserh, 477.289 mil inscrições foram homologadas na edição. Os cargos mais procurados por área foram: assistente administrativo, com 35.570 inscritos, na administrativa; técnico em enfermagem, com 121.749 inscritos, na assistencial e, na área médica, médico — clínica médica, com 2.714 inscrições homologadas.

Entre o total de candidatos, 6.294 disputaram vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs) e 77.883 a pessoas negras ou pardas (PNPs).