Concurso MPO abre inscrições para 371 vagas com salário de até R$ 29,8 mil

O concurso para Analista de Planejamento e Orçamento (APO), do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), abriu as inscrições na quarta-feira (31) e deve encerrar apenas no dia 21 de fevereiro. Ao todo, são 100 vagas imediatas distribuídas em oito cargos diferentes, com salário inicial de R$ 20,9 mil, podendo chegar a R$ 29,8 mil. Além disso, são 271 vagas voltadas para o cadastro de reserva.

Para participar, é preciso ter ensino superior completo em qualquer área de formação, em alguma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). As provas são previstas para:

28 de abril: prova objetiva;

prova objetiva; 9 de junho: prova discursiva.

Como se inscrever?

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$ 100. Os interessados devem se cadastrar no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), disponível aqui.

Os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e as pessoas que doaram medula óssea podem solicitar isenção da taxa.

Quais as vagas?

As vagas são divididas em oito áreas, que inclui:

Geral: 65 vagas

65 vagas Desenvolvimento Institucional: 5 vagas

5 vagas Governança e Gestão de Projetos de TI: 6 vagas

6 vagas Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários: 13 vagas

13 vagas Gestão de Infraestrutura de TI: 2 vagas

2 vagas Gestão de Dados Orçamentários: 5 vagas

5 vagas Gestão de Contratos de TI: 2 vagas

2 vagas Gestão da Segurança da Informação Orçamentária: 2 vagas

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.