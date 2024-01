TRE-CE abre vagas para estágio de pós-graduação com bolsa de R$ 3,5 mil em Fortaleza; veja detalhes

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) abriu processo seletivo de estágio com vagas para estudantes de pós-graduação nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Estatística. São ofertadas sete vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 4 de fevereiro de 2024 no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), responsável pelo processo seletivo.

>> Veja edital completo

Jornada de trabalho e remuneração

Os selecionados terão direito a uma bolsa auxílio mensal de R$ 3.500,00, bem como o auxílio-transporte, que será pago por dia efetivamente estagiado nas dependências do TRE-CE. A jornada será de 25 horas semanais, e as vagas serão para estágio presencial e somente na cidade de Fortaleza.

Veja também

A seleção visa o preenchimento das vagas existentes atualmente e as que vagarem ou surgirem dentro do prazo de validade previsto no certame, através da formação de cadastro de reserva.

A seleção ocorrerá em duas etapas: análise documental curricular, seguida de pontuação mínima de aprovação e prova oral na modalidade presencial a ser realizada por comissão formada pelo TRE-CE.