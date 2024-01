Inec abre 40 vagas para cursos gratuitos de tecnologia para crianças e jovens de Maracanaú

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) abriu 40 vagas para cursos gratuitos da área de tecnologia, com inscrições que seguem abertas até amanhã (31). A oportunidade é voltada para crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos de Maracanaú, que estão matriculados em escolas da rede pública e inscritos no Cadastro Único.

Os cursos, que contam com a parceria da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) de Maracanaú, são:

Robótica (básico e intermediário);

Desenvolvimento de Jogos Digitais (intermediário);

Desenvolvimento de Aplicativos (intermediário).

Os três fazem parte do Projeto Labinec, que procura incluir digitalmente e socialmente jovens de comunidades vulneráveis de Maracanaú. Com as formações, o projeto busca estimular a criatividade dos jovens e promover o uso de tecnologias para solução de problemas.

Além disso, possui laboratórios em Itapiúna, Fortaleza e Maracanaú, contabilizando mais de 240 alunos. A unidade de Fortaleza deve abrir inscrições para novas turmas em breve.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário online, disponível aqui.

Para participar, os alunos devem:

Ter entre 10 e 17 anos;

Residir na cidade de Maracanaú;

Ser estudantes da rede pública;

Estar inscritos no Cadastro Único.

Quando os cursos iniciam?

Os cursos estão previstos para começar no dia 5 de fevereiro, e serão realizados no Laboratório do Labinec Maracanaú, localizado dentro do Instituto Idear. Ao todo, as aulas possuem cinco meses de duração.