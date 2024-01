Concurso do Ministério da Fazenda 2024 abre inscrições para 40 vagas com salários de R$ 20,9 mil

Ligada ao Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional abrirá inscrições para concurso público, nesta segunda-feira (29), a partir das 16h. O certame oferta 40 vagas e tem remuneração inicial de R$ 20.924,80.

Caso sejam aprovados, os interessados assumirão o cargo de auditor federal de finanças e controle, atuando em uma das áreas de conhecimento contempladas, sendo elas: econômico-financeira, contábil e tecnologia da informação.

Confira distribuição das vagas:

Econômico-financeira

Vagas: 18 (12 de ampla concorrência, 2 para candidatos com deficiência e 4 para negros)

Econômico-financeira (contratações)

Vagas: 2 (ambas de ampla concorrência)

Contábil

Vagas: 7 (5 de ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 1 para negros)

Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura)

Vagas: 5 (4 de ampla concorrência e 1 para candidatos negros)

Tecnologia da Informação (Transformação Digital)

Vagas: 8 (5 de ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 2 para negros)

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar da seleção deverão se inscrever de forma virtual, até as 16h do dia 4 de março, e pagar taxa no valor de R$ 160.

Se forem aprovados, os inscritos deverão apresentar diploma de conclusão de graduação de nível superior em qualquer área, expedido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, também é necessário estar com a situação militar e eleitoral regularizada e ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse. Outros requisitos podem ser conferidos no edital do concurso.

PROVAS

Aplicadas em todas as capitais do País, as provas do certame ocorrerão no dia 2 de junho, em dois períodos. Pela manhã, das 8h às 12h, os participantes responderão às questões da prova objetiva de conhecimentos específicos. Em seguida, das 14h30 às 18h30, enfrentarão a prova objetiva de conhecimentos gerais e a avaliação discursiva.