Após adiamento, resultado do Sisu é divulgado nesta quarta (31); saiba como acessar

Após problemas técnicos que causaram adiamento, o resultado do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024 foi divulgado na noite desta quarta-feira (31) pelo Ministério da Educação (MEC). Os resultados estão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As matrículas acontecem de 2 a 7 de fevereiro. Com etapa única, o processo seletivo contou com 264.181 vagas em 6.827 cursos de graduação de 127 instituições de ensino superior em todo o País.

As inscrições ocorreram de 22 a 25 de janeiro. Os estudantes não selecionados devem manifestar interesse em participar da lista de espera, e as vagas remanescentes poderão ser preenchidas ao longo de todo o ano, em edital próprio de cada instituição participante, conforme portaria do MEC.

Veja o cronograma do Sisu 2024

Matrícula: 2 a 7 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 31 de janeiro a 7 de fevereiro

O Sisu é um sistema eletrônico gerido pelo MEC para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, conforme as escolhas dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

Candidatos que tiverem dúvidas sobre o processo seletivo podem contatar o MEC pelo telefone 0800-616161 ou neste link