Conheça a escritora do CE que aos 10 anos é embaixadora de biblioteca nos EUA: 'aprendi a ler aos 4'

Stella Torelli, ou apenas Stellinha, simulava ler obras infantis antes mesmo de aprender a decodificar as letras, o que, inclusive, aconteceu cedo: aos 4 anos. O mundo lúdico, traduzido na fala da menina, se concretiza nas conquistas literárias. Stella teve o primeiro livro publicado aos 7 anos no Ceará e se tornou embaixadora de biblioteca nos EUA.

No Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado nesta terça-feira (18), o Diário do Nordeste apresenta a pequena contadora de histórias de 10 anos. A data foi instituída pela Lei Nº 10.402, de 2002, para homenagear Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril de 1882.

O escritor, aliás, aparece em segundo lugar na lista dos livros preferidos de Stella. “São primeiro os meus”, admite com uma risada sapeca. “Depois os livros dele e da Clarice Lispector”, conclui a menina, que está no 5º ano do Ensino Fundamental.

O “Memórias de Emília” cria uma identificação com a pequena. “Gosto muito da Emília porque é muito sincera, fala tudo que pensa. Eu gosto de aventuras e quanto mais eu leio, mais tenho vontade de escrever”, completa. E assim foi.

Com o caderninho “de princesas” e um lápis, a menina fez aquilo próprio dos escritores: colocou sentimentos em palavras. Naquele momento, ela estava com saudade da coelhinha de estimação, que ficou em Goiás depois da vinda da família para Fortaleza, em 2019.

Stella Torelli “Eu tive a ideia de escrever, peguei um caderninho e lápis, comecei a escrever tudo que eu imaginava e criei várias histórias. Tive inspirações de outras que eu já tinha lido, muitas coisas mirabolantes. E quando vi, ponto final, li para os meus pais e fiquei muito feliz”.

Assim surgiu o livro “A Coelhinha Aninha” que passou a ser tema de transmissões nas redes sociais durante o isolamento social por causa da Covid. Em uma delas, um grupo de leitura fez um anúncio que apenas os pais da menina sabiam.

Os escritos foram ilustrados e formatados num livro. “Quando eu vi o nome do livro e ‘autora Stella’ dei um grito. Eu era escritora”, conta sobre o momento em que soube da surpresa.

Stella Torelli Aprendi a ler com 4 anos por influência dos meus pais e com um jogo que formava sílabas. Quando fui ver já conseguia ler direitinho e fiquei muito feliz porque era o meu sonho.

Embaixadora de biblioteca

Com tanta desenvoltura, a menina se tornou Embaixadora da Biblioteca Lib-Boston, que tem um acervo de livros em português nos Estados Unidos. Em meio à participação de eventos literários, a menina recebeu o convite para integrar a equipe da biblioteca internacional.

“Eu faço contações de histórias e as crianças assistem. Também tínhamos um projeto de arrecadar 1.000 livros para a biblioteca (Lib-Boston) e nós conseguimos”, comemora sobre as atividades internacionais.

Stella já lançou o segundo livro, “Laços de Amizade”, e participa de 3 coletâneas com outros autores.

“Era o meu sonho fazer o lançamento, com autógrafos, mas devido a pandemia não teve como. Quero fazer lançamentos dos meus próximos livros e já estou com um no forno”, adianta a menina que já sabe até criar expectativa entre os leitores.

Leituras de Stella

A pequena escritora foi inspirada pelas histórias que ouvia antes de dormir e passou a ficar imersa nos livros e na escrita. Ainda pequena, os passeios eram por livrarias e prateleiras de livros coloridos.

“Ouvia a Chapeuzinho Vermelho e modificava um pouco a história, queria que ela fosse amiga do lobo e os meus pais deixavam”, detalha. Após a saudade da coelhinha, Stella usou a escrita também para contar uma experiência pessoal em “Laços de Amizade”.

“Fala de uma menina chamada Lúcia que adorava ler e brincar com a suas bonecas, que no caso sou eu. Ela não tinha muitos amigos na vizinhança e quando passou a ir para escola fez muitos amigos”, conta.

E os benefícios da leitura na infância acontecem no estímulo à criatividade e desenvolvimento da imaginação como analisa, Cleudene Aragão, professora do Curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

“Nós vivemos sempre contando histórias, descrevendo coisas, refletindo sobre nossos sentimentos, e a Literatura fomenta essas habilidades”, resume. A leitura, inclusive, resgata uma conexão importante de sociabilização.

Cleudene Aragão Professora do Curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará (Uece) Os pais vivem hoje um grande desafio: recuperar os afetos e as conexões pessoais, em detrimento da sedutora oferta do mundo digital. Isso só se faz com tempo de qualidade e com a decisão (nem sempre possível para todas as famílias brasileiras) de fomentar o encontro com a leitura desde o berço e pelo acesso a livros e ofertas culturais.

Por isso, o tema passa por políticas públicas para formação de leitores e leitoras, com apoio à criação literária, ampliação de bibliotecas e apoio à mediação de leitura. “Felizmente nosso País está voltando a construir isso com o renascimento do Ministério e sua Secretaria de Formação, Livro e Leitura”, analisa.

