Colégio do Corpo de Bombeiros abre seleção para novos alunos

As incrições para seleção do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz começam na próxima segunda (17) e vão até sexta-feira (21). São 80 vagas para alunos que ingressam no ano letivo de 2023.

Elas serão destinadas às turmas do 1º e 6º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. As inscrições acontecem pela internet, através do site oficial da instituição. A solicitação de isenção pode ser feita, conforme prevê o edital, por candidatos que:

Estudaram em ensino público;

Tenham deficiência.

Esse pedido também deve ser realizado de modo online na segunda-feira. Os resultados parciais de inscrição vão ser publicados no site do Colégio até 31 de outubro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, das vagas ofertadas, 50% são destinadas, por ano escolar, ao preenchimento por candidato aprovado considerado dependente de militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará (CBMCE), militares da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e servidores da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).