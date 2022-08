Chuva de meteoros e conjunção de planetas com a Lua serão vistos do Ceará em agosto; saiba datas

Os movimentos celestes podem encantar os cearenses atentos ao calendário astronômico de agosto de 2022, quando estão previstos eventos de chuva de meteoros a conjunções de planetas com a Lua. São seis ocasiões para acompanhar a olho nú, mas as condições do tempo e localização podem interferir.

A análise da possibilidade de visualização dos eventos em Fortaleza foi realizada pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) a pedido do Diário do Nordeste.

O mês deve ter uma chuva de meteoros, que são conhecidos como estrelas cadentes, e conjunções de planetas - nome dado quando dois ou mais corpos celestes parecem estar próximos para quem observa da Terra. Outros fenômenos também estão previstos.

Confira o calendário astronômico de agosto de 2022:

Conjunção da Lua e Saturno: 12 de agosto

A Lua e Saturno estarão em conjunção neste mês e isso significa que mesmo distantes, aparentemente, os 2 devem se aproximar na visão de quem observa da Terra.

Em Fortaleza, isso será visto no dia 12 de agosto a partir das 18h e o ponto mais alto será às 23h. A conjunção desce no horizonte oeste por volta de 5h do dia 13. O fenômeno pode ser visto sem uso de equipamentos profissionais.

Chuva de meteoros Perseidas: 12 de agosto

Mesmo ativa desde julho, a chuva de meteoros Perseidas terá o melhor momento para observação a partir das 23h do dia 12 de agosto até a madrugada do dia 13 do mês. O fenômeno deve encerrar apenas no dia 24, mas será mais difícil de ver.

As estrelas cadentes, como são conhecidas, são fragmentos do Cometa 109P/Swift-tutlte, no caso dessa chuva de meteoros. Os riscos luminosos são formados quando os detritos do cometa entram na atmosfera em alta velocidade e se desintegram no atrito com o ar.

A chuva de meteoros Perseidas acontece próxima ao horizonte na direção Norte-Nordeste e pode ser vista a olho nú.

Saturno em oposição: 14 de agosto

Saturno, conhecido pelo conjunto de anéis, terá aparência maior e mais brilhante por estar mais próximo da Terra e na direção oposta à do Sol, sendo possível de enxergar no Ceará no dia 14 de agosto.

Mas por que o fenômeno recebe o nome de Saturno em oposição? Essa é a classificação sobre a posição oposta de dois objetos no céu. Dessa forma, significa dizer que o Sol e o planeta estão em direções opostas no céu quando vistos da Terra.

O sexto planeta do Sistema Solar percorrerá o céu de Leste a Oeste, até o amanhecer.

Por isso, esse é considerado o melhor momento para observar o planeta. Nesse caso, quem estiver em Fortaleza, deve olhar para o leste e logo perceberá a presença de Saturno durante toda a noite.

Conjunção da Lua e Marte: 19 de agosto

Outra conjunção de planetas com a Lua acontece no dia 19 de agosto, a partir de 23h35, e dessa vez será o com Marte. Os dois estarão mais próximos na nossa percepção na direção da constelação de Touro (Leste-Nordeste).

Visto do Ceará, o planeta vermelho - como é conhecido Marte pela alta concentração de óxido de ferro - fica, aparentemente, perto da Lua até o amanhecer do dia 20 de agosto.

Mercúrio na maior altitude angular: 25 de agosto

O planeta Mercúrio atingirá a maior altitude no céu no anoitecer do dia 25 de agosto até cerca de 19h. Então, quem quiser conferir a localização do planeta pode marcar no alarme do celular para não perder.

O fenômeno acontece próximo ao horizonte, na direção Oeste, a partir do pôr do Sol e até cerca de 19h.

Legenda: Localização no céu de Mercúrio em sua maior altitude angular Foto: Reprodução Lepa/Stellarium

Mercúrio no maior alongamento leste: 27 de agosto

Em agosto, o planeta Mercúrio atingirá seu maior alongamento, que é a separação aparente entre um planeta e o Sol, no dia 27 do mês. Isso pode ser visto próximo ao horizonte, na direção Oeste, logo após o pôr do Sol.

Mas enxergar isso não será uma tarefa fácil em Fortaleza, porque Mercúrio estará em uma fase pouco iluminada.

Como observar eventos astronômicos?

Os movimentos no céu podem ser melhor observados longe da poluição visual e, dessa forma, os municípios mais afastados dos centros urbanos, como Fortaleza, possuem visão privilegiada. Outro ponto é que esse lugares, longe do litoral, não costumam ter muitas nuvens e o ceú fica "limpo" para a vista.

Os eventos astronômicos de agosto de 2022 podem ser vistos sem uso de nenhum equipamento, mas binóculos, por exemplo, podem se tornar uma opção para melhorar a visualização, como indica o professor Icaro Moura, do Departamento de Física da Uece.

Também é importante se ater às datas para enxergar os fenômenos no pico, como no caso da chuva de meteoros. "Geralmente dá para observar a medida que vai se aproximando, e no dia 13 estará no pico, quando vê mais estrelas, mas a chuva em si acontece numa semana", contextualiza.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE