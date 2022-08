Eclipse solar e lunar: veja datas e de onde podem ser vistos os próximos fenômenos

Tem sido cada vez mais comum acompanhar no noticiário que algum eclipse — solar ou lunar — "muito raro" vai poder ser visto no Brasil. Brincadeiras à parte, por mais que os eventos astronômicos ocorram com frequência, cada um é, de fato, único, e aguça a curiosidade tanto dos que apenas gostam presenciar o fenômeno quanto dos amantes da ciência.

Nem todos, porém, são visíveis em todo o território nacional. Dos dois que devem ocorrer ainda este ano, somente um, o eclipse lunar do dia 8 de novembro, poderá ser visto no Ceará. Mas, de forma "penumbral", ou seja, muito discreto, como destaca o professor de Astronomia e colaborador da Seara da Ciência, na Universidade Federal do Ceará (UFC), Ednardo Rodrigues. O docente é colunista do Diário do Nordeste.

Antes dele, deve haver um eclipse solar no dia 25 de outubro. Este, porém, só será visto no extremo sul do País.

As datas dos eventos foram previstas em lista publicada pelos professores Kepler de Souza Oliveira e Maria de Fátima Oliveira, do departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Outros fenômenos astronômicos

Neste momento, a chuva de meteoros Delta Aquáridas está em plena atividade. Ela é mais visível no Hemisfério Sul e deve permanecer até o dia 21 de agosto.

No pico do evento, que aconteceu entre a última sexta-feira (29) e o sábado (30), astrônomos previram que, em condições ideais, foi possível ver cerca de 20 "estrelas cadentes" por hora.

Eclipses em 2023

De acordo com a lista da UFRGS, estão previstos quatro eclipses no próximo ano, sendo dois lunares e dois solares.

Os solares devem ocorrer nos dias 20 de abril e 14 de outubro. O primeiro será "total" e o segundo será "anular". Entenda a diferença:

Eclipse solar total : é quando a lua encobre totalmente a luz solar, fazendo o dia "virar" noite.

: é quando a lua encobre totalmente a luz solar, fazendo o dia "virar" noite. Eclipse solar anular (ou anelar): é quando a lua está a uma distância maior da Terra e seu tamanho "aparente" não é suficiente para cobrir toda a luz solar. Nesse caso, geralmente, se forma um "anel" em torno da sombra da lua.

Já os eclipses lunares devem ocorrer entre os dias 5 e 6 de maio e 28 e 29 de outubro. O primeiro será "penumbral" e o segundo será "parcial", com pouca visibilidade no Brasil. Entenda a diferença: