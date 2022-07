Delta Aquáridas: veja que horas começa e onde assistir à chuva de meteoros

A chuva de meteoros Delta Aquáridas deve ficar mais visível nesta sexta-feira (29) e atingir o pico no início da manhã de sábado (30), segundo a agência espacial americana (Nasa). Em condições ideais, será possível ver cerca de 20 "estrelas cadentes" por hora.

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra passa pelo rastro de detritos empoeirados deixados por um cometa.

A Delta Aquáridas, que entrou em atividade em meados deste mês, chega ao fim no dia 21 de agosto. Ela é mais visível no Hemisfério Sul. Como seus meteoros são mais fracos e difíceis de visualizar, a Lua pode atrapalhar o espetáculo.

Nesta sexta-feira (29), porém, ela deve passar da fase nova para a crescente, então, ainda não estará muito visível da Terra.

Para ver melhor

Para quem quiser melhor visualizar a chuva de meteoros, a Nasa tem duas dicas: se afastar das luzes dos centros urbanos e paciência. Conforme a agência, em menos de 30 minutos no escuro, os olhos se adaptam e você começa a ver os meteoros. "O show durará até o amanhecer, então, você terá tempo de sobra para dar uma olhada", aponta.

O ponto de referência para visualização é a constelação de Aquário — de onde os meteoros parecem vir. Suspeita-se, explica a Nasa, que os detritos espaciais dessa chuva são originários do cometa 96P/Machholz.

Segundo o site In The Sky, tendo o céu de Brasília como referência, a chuva deve ser melhor vista após 19h59min e até 6h11min do sábado (30), tendo seus "picos de exibição" na madrugada, entre 2h e 3h.

Estrela-cadente

Segundo a Nasa, mais de 40 toneladas de material meteorítico caem na Terra diariamente. Quase tudo é vaporizado na atmosfera da Terra — os meteoros —, deixando um rastro brilhante, que é popularmente conhecido como "estrela-cadente". Os meteoros que sobrevivem ao impacto da atmosfera terrestre são chamados de meteoritos.

Isso significa que, todas as noites, vários meteoros e seus rastros brilhantes podem ser vistos. E, às vezes, esse número aumenta drasticamente. A esses eventos dá-se o nome de chuvas de meteoros.