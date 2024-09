Ceará confirma mais de 200 casos de febre oropouche em 7 cidades; veja lista

A febre oropouche, transmitida pelo mosquito maruim, já foi diagnosticada em pelo menos 209 pacientes do Ceará. O dado é do boletim mais recente da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), de 30 de agosto, e mostra 38 casos a mais do que na semana anterior.

A circulação do arbovírus OROV, identificada em maio deste ano, ainda se restringe a sete municípios do Maciço de Baturité, com mais casos confirmados em Capistrano (59), Aratuba (46) e Mulungu (28).

As cidades de Pacoti (33), Redenção (25), Baturité (15) e Palmácia (3) completam a lista. “A maioria dos pacientes reside ou frequenta a zona rural de seus municípios”, destaca o boletim epidemiológico.

Uma nova edição do boletim, com números atualizados de notificações, deve ser publicada pela Sesa nesta sexta-feira (6).

De bebês a idosos

De acordo com o boletim, a maioria dos infectados são jovens e adultos, com idades entre 30 e 49 anos. Apesar disso, todas as faixas etárias já foram afetadas pelo OROV, incluindo cinco crianças de 5 a 9 anos e dez meninos e meninas de 10 a 14 anos.

Além disso, a Sesa confirmou a presença do vírus no feto de uma gestante de 40 anos, que teve perda gestacional no início de agosto. O Ministério da Saúde (MS), contudo, investiga se a oropouche foi, de fato, a causa da morte do bebê.

Os sintomas mais frequentes entre os pacientes, conforme a Sesa, são “uma síndrome febril, quase sempre acompanhada por mialgia (dor no corpo) e cefaleia (dor de cabeça)”. Não há registro de casos graves ou de óbitos diretos pela doença.

Para identificar a febre oropouche, as autoridades de saúde têm utilizado a testagem laboratorial, já que o quadro clínico da doença é muito semelhante ao da dengue.

Até a última semana, foram testadas no Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen) mais de 2 mil amostras para Mayaro e oropouche, das quais 209 deram positivo para a arbovirose transmitida pelo mosquito maruim, e nenhuma para Mayaro.

Dor de cabeça ‘alucinante’

Em entrevista ao Diário do Nordeste, pacientes diagnosticados com a febre oropouche descreveram o que sentiram e como os quadros da doença evoluíram. Para Jady Vasconcelos, de 22 anos, a dor no corpo e a “moleza” anunciaram a chegada do vírus, e se somaram a uma “dor de cabeça alucinante”.

Moradora de Mulungu, cidade vizinha de Guaramiranga, Jady contou que a febre alta que veio depois a levou ao hospital, onde fez o teste e descobriu que a infecção pelo vírus oropouche. O pai dela e outros cinco familiares também sucumbiram à doença.

SINTOMAS DA FEBRE OROPOUCHE

Febre de início súbito

Dor de cabeça

Dor muscular

Dor articular

Tontura

Dor atrás do olhos

Calafrios

Fotofobia (sensibilidade à luz)

Náuseas

Vômitos

Meningoencefalite (inflamação no sistema nervoso), em casos graves

Manifestações hemorrágicas, em casos graves.

COMO PREVENIR A FEBRE OROPOUCHE

Apesar de causar sintomas parecidos com a dengue, as formas de prevenção são diferentes. A chave da proteção contra a oropouche não é o combate ao mosquito maruim, diferentemente do que ocorre em relação ao Aedes aegypti.

A melhor forma de prevenção é evitar o contato com o vetor, por meio de medidas individuais e coletivas, como: