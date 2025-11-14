CE tem aviso de ‘perigo potencial’ por ventos intensos no feriado; veja cidades
Comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até sábado (15).
Toda a extensão do litoral cearense está sob aviso de ventos costeiros intensos. O comunicado foi emitido às 10h de quinta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e permanece válido até o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro.
De acordo com o aviso amarelo, quem tem nível 1 de severidade na escala do Inmet, é prevista a “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.
Veja também
O aviso é válido até as 10h deste sábado em Fortaleza e mais incluindo 26 municípios:
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Icapuí
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Pacatuba
- Paracuru
- Paraipaba
- Pindoretama
- São Gonçalo do Amarante
- Trairi
O Inmet reforça que as regiões afetadas são o “Noroeste Cearense, Norte Cearense, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe”.
Além do Ceará, parte da faixa litorânea do Rio Grande do Norte, estado vizinho, também deve ser afetada pelas condições meteorológicas.
O instituto de meteorologia recomenda que, caso necessário, a população acione a Defesa Civil pelo número 199.
Previsão do tempo para o Ceará
No fim de semana, a maior parte do Estado terá céu limpo, sem nuvens nem previsão de chuvas, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Veja a previsão por dia e turno:
Sábado, 15/11/2025
- Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Tarde: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.
- Noite: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.
Domingo, 16/11/2025
- Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Tarde: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.
- Noite: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.