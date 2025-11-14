Diário do Nordeste
CE tem aviso de ‘perigo potencial’ por ventos intensos no feriado; veja cidades

Comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até sábado (15).

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:22)
Ceará
A imagem mostra uma pessoa praticando kitesurf, elevando-se sobre a água do mar. O céu é azul com nuvens esparsas, e várias pipas coloridas de kitesurf são visíveis à distância sobre o oceano. Ondas quebram na praia, onde outras pessoas estão na água e na areia, no Ceará.
Legenda: Todo o litoral do Ceará tem previsão de intensificação dos ventos.
Foto: Fabiane de Paula.

Toda a extensão do litoral cearense está sob aviso de ventos costeiros intensos. O comunicado foi emitido às 10h de quinta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e permanece válido até o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro.

De acordo com o aviso amarelo, quem tem nível 1 de severidade na escala do Inmet, é prevista a “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

O aviso é válido até as 10h deste sábado em Fortaleza e mais incluindo 26 municípios:

  • Acaraú
  • Amontada
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Barroquinha
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Chaval
  • Cruz
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Fortim
  • Icapuí
  • Itaitinga
  • Itapipoca
  • Itarema
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Maracanaú
  • Pacatuba
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Pindoretama
  • São Gonçalo do Amarante
  • Trairi

O Inmet reforça que as regiões afetadas são o “Noroeste Cearense, Norte Cearense, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe”.

Além do Ceará, parte da faixa litorânea do Rio Grande do Norte, estado vizinho, também deve ser afetada pelas condições meteorológicas.

O instituto de meteorologia recomenda que, caso necessário, a população acione a Defesa Civil pelo número 199.

Previsão do tempo para o Ceará

No fim de semana, a maior parte do Estado terá céu limpo, sem nuvens nem previsão de chuvas, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Veja a previsão por dia e turno:

Sábado, 15/11/2025

  • Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
  • Tarde: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.
  • Noite: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

Domingo, 16/11/2025

  • Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
  • Tarde: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.
  • Noite: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

