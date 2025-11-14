CE tem aviso de ‘perigo potencial’ por ventos intensos no feriado; veja cidades

Toda a extensão do litoral cearense está sob aviso de ventos costeiros intensos. O comunicado foi emitido às 10h de quinta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e permanece válido até o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro.

De acordo com o aviso amarelo, quem tem nível 1 de severidade na escala do Inmet, é prevista a “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

O aviso é válido até as 10h deste sábado em Fortaleza e mais incluindo 26 municípios:

Acaraú

Amontada

Aquiraz

Aracati

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Cascavel

Caucaia

Chaval

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Icapuí

Itaitinga

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Trairi

O Inmet reforça que as regiões afetadas são o “Noroeste Cearense, Norte Cearense, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe”.

Além do Ceará, parte da faixa litorânea do Rio Grande do Norte, estado vizinho, também deve ser afetada pelas condições meteorológicas.

O instituto de meteorologia recomenda que, caso necessário, a população acione a Defesa Civil pelo número 199.

Previsão do tempo para o Ceará

No fim de semana, a maior parte do Estado terá céu limpo, sem nuvens nem previsão de chuvas, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Veja a previsão por dia e turno:

Sábado, 15/11/2025

Madrugada : Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.

: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité. Manhã : Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.

: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité. Tarde : Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões. Noite: Predomínio de céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

Domingo, 16/11/2025