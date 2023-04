Carro pega fogo em estrada ao ser atingido por raio; veja vídeo

Um carro pegou fogo ao ser atingido por um raio, na CE-040, no bairro Patacas, em Aquiraz. O incidente aconteceu por volta de 8h40, desta segunda-feira (10), e não houve vítimas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o raio caiu sobre o veículo de modelo Fiat Uno, no KM 35 da rodovia. Os bombeiros foram acionados e avistaram o veículo em chamas.

Ao perceber que o carro havia sido atingido, o motorista natural de Aracati estacionou no acostamento e se evadiu do automóvel.

RAIOS NO CEARÁ

Com as fortes chuvas, a descarga de raios vem sendo frequente no Ceará. Até o momento, a Enel contabilizou 221.570 raios em todo o estado. Este número supera os 97.795 raios registrados em 2021, e os 181.346 em 2022. O primeiro trimestre deste ano apresentou um aumento de 78% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora, entre outras ocorrências, as descargas atmosféricas no Ceará, março deste ano é o mês com maior número de descargas atmosféricas nos últimos 4 anos, com 76.767 descargas. Sertão de Crateús, Vale do Jaguaribe e Cariri são as macrorregiões mais atingidas neste ano.