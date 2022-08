Carro bate em caminhão guincho no José Walter, e motorista foge

Um carro de passeio colidiu na traseira de um caminhão guincho no cruzamento das avenidas Bernardo Manuel com Perimetral, no bairro José Walter, na manhã desta sexta-feira (19).

Segundo o motorista do veículo de grande porte, o outro condutor apresentava sinais de embriaguez e fugiu após o acidente. O carro, porém, permaneceu no local.

Legenda: AMC organiza o tráfego no local Foto: Isaac Macêdo

"O sinal estava abrindo, só ouvi a pancada. O para-choque caiu para o lado do motorista. Desci na mesma hora. Ele saiu de boa, foi andando de boa. Perguntou se eu queria tirar foto do documento e se evadiu", relatou Rafael Oliveira.

O caminhão já foi removido da via, que segue com tráfego lento em apenas uma faixa. Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local do acidente.