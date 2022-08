Mais de 30 vias de Fortaleza serão recapeadas a partir desta quinta-feira (18), anuncia José Sarto

O prefeito José Sarto anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (18) o Pacote de Recapeamento de Vias de Fortaleza, atendendo a mais de 30 ruas e avenidas da Capital, em cerca de 50 km de extensão.

Diferente da Operação Tapa Buraco, a medida realiza a remoção de pavimento em mau estado de conservação, substituindo por um novo revestimento asfáltico, e tem previsão para início imediato, segundo o prefeito. O investimento é de R$ 50 milhões.

"O recapeamento é um processo mais sofisticado, qualificado, porque leva em consideração toda uma reconstrução asfáltica da via, você tira todo o asfalto que está defeituoso, pavimenta, sinaliza horizontalmente e entrega a população", explicou José Sarto.

Entre as vias que receberão o serviço está a Avenida Rui Barbosa, Rua Nereu Ramos, Rua Torres Câmara, Avenida Luciano Carneiro, Rua Pinto Madeira e Rua Barão do Rio Branco.

As vias foram escolhidas, ainda conforme o prefeito, com base no maior tráfego de veículos, maior fluxo de transporte público e por se tratar de vias com interligações importantes para a mobilidade da cidade.

