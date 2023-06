Capacete Elmo concorre a prêmio internacional de inovação em saúde

O capacete de respiração assistida Elmo concorre ao "Prêmio Euro: Inovação na Saúde", sendo um dos escolhidos entre 850 projetos de 16 países. O equipamento desenvolvido no Ceará é semifinalista com outras 11 soluções, em votação popular. O resultado será divulgado no dia 28 de junho. Os 11 mais votados levam 50 mil euros, cada. Em uma segunda etapa, entre os onze escolhidos, o grande destaque poderá levar 500 mil euros.

Caso sejam premiados, os vencedores terão suporte financeiro para investir em projetos de pesquisa, inovação e educação na área da saúde. Para Alice Pequeno, diretora de Inovação e Tecnologias da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), o capacete desenvolvido na pandemia de Covid-19 poderá auxiliar em outras doenças respiratórias.

“É nesse sentido que vamos seguir com a proposta de incorporação do Elmo como tecnologia ao Sistema Único de Saúde (SUS). Todo o recurso [do prêmio] vai ser investido em novas pesquisas para desenvolvimento, por exemplo, do capacete Elmo pediátrico ou o Elminho. A gente está vendo muitos problemas em crianças e o Elminho pode ser uma alternativa utilizada também nesse sentido”, explica Pequeno.

Como votar

Médicos e médicas podem acessar o site do Prêmio Euro e realizar um cadastro por meio da aba “fazer login”. Para efetuar o voto na iniciativa selecionada, é necessário preencher um formulário com dados como país, estado e número do registro médico.

As categorias são: Inovação tecnológica aplicada à saúde; Inovação em terapias; Inovação em processos relacionados à saúde; e Inovação social e sustentabilidade em saúde.

Capacete Elmo

Em maio de 2021, durante a 2ª onda da pandemia, 6 em cada 10 pacientes que usaram o Elmo para tratar a infecção em Fortaleza não precisaram ser intubadas, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O capacete Elmo é resultado do trabalho conjunto da Universidade de Fortaleza, Esmaltec, Sesa e Universidade Federal do Ceará (UFC). Também integram o grupo responsável pela tecnologia o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).