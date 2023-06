Com média de 8 anos, famílias do interior do CE esperam o dobro do tempo da Capital na fila de adoção

Lucineudo Irineu Voluntário da ONG Acalanto Faltam técnicos, equipes e celeridade. Tem criança que fica 12, 13 anos numa instituição de acolhimento. O que é preciso é uma reestruturação, que o Conselho Nacional de Justiça fiscalize o trabalho de juízes, promotores e defensores.

Além da espera em si, os prejuízos da lentidão aos adultos e aos pequenos são múltiplos. “Muitos pretendentes acabam desistindo, é uma possibilidade a menos dessas pessoas na fila. E há também o sofrimento emocional, uma incompreensão dos motivos da demora”, cita o voluntário da Acalanto.

Já para as crianças e adolescentes acolhidos, os efeitos são “imensuráveis”, como Lucineudo define.

“Os prejuízos são absurdos, desde psicológicos aos educacionais, sem falar no risco de nunca saírem das instituições, porque vão crescendo. As unidades estão lotadas, e com poucas crianças disponíveis pra adoção. São prejuízos de diversas ordens.”

“Problema está no Judiciário”

Para Dairton Oliveira, promotor de Justiça do MPCE, “o problema está exatamente no Sistema Judiciário”. “Essa é uma verdade que precisa ser dita e esclarecida para que não se culpe outros atores e com isso se produzam ações ineficazes”, pontua.

A solução para reduzir a morosidade “natural” dos processos de adoção no Ceará, segundo ele, “está exatamente em um melhor aparelhamento da Justiça da infância e na retirada de determinados direitos sociais de seu controle pelo legislador pátrio”.

Dairton Oliveira Promotor de Justiça do MPCE A entrega legal de crianças à adoção, por exemplo, no que tange a recém-nascidos, precisa ser desjudicializada. Se a mulher resolve entregar, terá que enfrentar um moroso e constrangedor processo judicial, fora os juízos de valor e julgamentos sociais.

Outra solução, como aponta o promotor, são as audiências concentradas resolutivas, procedimentos que buscam verificar e resolver a situação de crianças e adolescentes vivendo em unidades de acolhimento.

“Elas estão previstas para ocorrer duas vezes por ano, mas passaram a ser, infelizmente, apenas mais um ato processual, uma vez que seus índices de resolutividade não chegam a 10% e elas não são ainda realizadas em todos os abrigos e por todos os juízos onde há crianças acolhidas no Ceará”, lamenta Dairton.

O promotor resume, por fim, que a palavra-chave é “prioridade”. “Deve-se estabelecer uma espécie de prioridade das prioridades, no controle dos prazos processuais das crianças acolhidas que estão dentro da janela adotiva (0 a 7 anos).”

“Perdida essa janela, a criança passa à condição de ‘pouco adotável’, saindo de uma expectativa de adoção concreta, para uma expectativa de adoção incerta e um possível futuro de institucionalização perene até completar 18 anos”, complementa.

O que diz o Judiciário

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para questionar quantas comarcas atuam, hoje, na área de adoção; e quais os possíveis fatores para a falta de celeridade em efetivar os processos em Fortaleza e no interior.

Até esta publicação, o órgão não enviou resposta.

