17 linhas de Fortaleza terão mais ônibus para reduzir tempo de espera; veja quais são

Novos ônibus foram acrescidos ao sistema de transporte público de Fortaleza para tentar reduzir o tempo de espera do usuário. Segundo a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), 21 veículos foram distribuídos em 17 linhas já existentes, como, por exemplo, a 030 (Siqueira/Papicu/13 de maio), que opera com um intervalo de 13 minutos. Com o reforço na frota, a linha deve passar a operar com oito minutos de intervalo — redução de 38,5% na espera.

O critério para a escolha das linhas beneficiadas foi a alta demanda de passageiros em horários de pico, além do tempo de espera. "Queremos, com esse incremento, proporcionar uma melhoria no deslocamento desses passageiros e um maior aproveitamento do seu tempo", justifica o presidente da Etufor, David Bezerra.

No entanto, o órgão lembra que o tempo de espera é variável, ou seja, depende das especificidades de cada linha.

Veja as linhas beneficiadas com reforço na frota

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

038 - Parangaba/Papicu

072 - Antônio Bezerra/Parangaba

075 - Campus do Pici/Unifor

086 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

120 - Vila do Mar/Náurico/ Antônio Bezerra I

321 - Jardim União/Parangaba

330 - Conjunto Esperança/Siqueira

366 - Bom Jardim II

380 - Aracapé/Conjunto Esperança/Siqueira

407 - José Walter/Expedicionários/Centro

456 - Planalto Ayrton Senna/Parangaba

613 - Barroso/Jardim Violeta/Centro

621 - Pedras I

815 - Messejana/Papicu/Conjunto Tancredo Neves

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

Atualmente, a frota de ônibus na Cidade é de 1.537 veículos e atende a cerca de 550 mil passageiros por dia.

Ônibus com ar-condicionado

Uma das principais reclamações dos usuários do transporte coletivo de Fortaleza, desde a pandemia de Covid-19, é a diminuição de circulação de ônibus refrigerados.

Segundo a Prefeitura, neste mês de junho, 131 veículos voltarão a circular com o sistema de ar-condicionado ligado, totalizando 518 carros que, atualmente, utilizam o equipamento — o número representa apenas 33,7% da frota geral.

O Executivo pretende, no entanto, até agosto, retomar o uso do ar-condicionado em todos os veículos que já possuem o equipamento.

"As empresas estão envidando esforços para investir em novos ônibus que, além refrigerados, aumentando a disponibilidade desse item de conforto, também são equipados com a mais nova geração tecnológica antipoluição, atendendo especificações equivalentes à sexta fase do programa europeu de redução de emissões, conhecido como Euro VI", argumenta Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus.