Carteira estudantil 2023 passa a valer a partir desta segunda-feira (22)

As carteiras estudantis de 2023 começam a valer no transporte coletivo a partir da próxima segunda-feira (22). De acordo com a Empresa de Transporte urbano de Fortaleza (Etufor), todas as carteiras serão desbloqueadas automaticamente.

Para usar a carteira, a Etufor informa que é preciso que o usuário realize uma primeira recarga. Os créditos de 2022 serão transferidos automaticamente para o documento de 2023.

Com a carteira, o usuário tem garantido o valor de tarifa estudantil, de R$ 1,50, bem como a integração em que se paga apenas uma passagem no intervalo de duas horas.

Até o mês de maio, foram liberadas para entrega quase 205 mil carteiras de 2023 às entidades estudantis, que ficam responsáveis pela entrega aos estudantes. Para consultar o pedido, o estudante deve acessar o site da Etufor.

O documento será liberado para as entidades somente após a confirmação de matrícula que é feita pela instituição de ensino. Os estudantes podem solicitar o documento em qualquer período do ano letivo.