Caminhada com Maria recebe mais de um milhão de pessoas, diz organização; veja fotos

A Caminhada com Maria retorna ao formato presencial, após três anos de forma virtual devido à pandemia de Covid-19. O evento acontece nesta terça-feira (15) e comemora o dia da padroeira de Fortaleza. O trajeto começa no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no Bairro Vila Velha, e segue até a Catedral Metropolitana, no Centro. A organização do evento prevê mais de um milhão de fiéis na procissão.

A programação iniciou ao meio-dia, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, com uma Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques.

Depois, a procissão segue pelo percurso já conhecido dos participantes. Segue pela avenida Coronel Carvalho e Avenida Leste Oeste, até chegar à Catedral Metropolitana, onde a imagem da padroeira será coroada.

O Padre Jocenilton, que faz parte da organização do evento, prevê mais de um milhão de pessoas na procissão deste ano. "Mais de um milhão de pessoas já caminham com Maria e nós damos graças a Deus por isso. É motivação de fé e de esperança que o nosso povo deseja, por isso caminha. A alegria é constante no semblante das pessoas que desejam viver unidos a Deus por meio da oração. A mensagem que esses fiéis estão deixando não só para Fortaleza, não só para o Ceará, mas para o Brasil nessa caminhada que é tão bonita", disse.

A aposentada Maria de Fátima está muito emocionada de estar presente na procissão pela primeira vez após três anos. "A fé que tenho nela de me curar. Para todo mundo da saúde, muita proteção que Ela dá a nós", disse.

Legenda: Caminhada com Maria reúne fiéis de outros estados Foto: Isaac Macêdo

A autônoma Aretuza Freire veio de Belém para participar pela primeira vez da Caminhada com Maria. "Muita emoção, muita fé. A gente vê a fé do cearense também. A fé do povo e a vontade ver tudo melhor com Maria", contou.

Segurança

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que a Polícia Militar (PMCE) atua com o efetivo dos PMs de dois batalhões (do 20º e do 5º) e o reforço de mais de 160 policiais militares de outras unidades. A Polícia Civil conta com 33 policiais integrantes do 34º Distrito Policial (34º DP) e do 10º Distrito Policial (10º DP).

O Corpo de Bombeiros disponibiliza ambulância para eventuais ocorrências em que seja necessário o atendimento pré-hospitalar. A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também atua no evento.

VEJA FOTOS

Legenda: Caminhada com Maria ocorre de formato presencial Foto: Kid Jr.

Legenda: Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques Foto: Kid Jr.

Legenda: Fiéis se reúnem na Caminhada com Maria em Fortaleza Foto: Kid Jr.

Legenda: Com forte sol, fiéis utilizam óculos de sol e guarda-chuvas em Caminhada com Maria Foto: Kid Jr.

Legenda: Caminhada com Maria ocorre nesta terça-feira (15) Foto: Kid Jr.