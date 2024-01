Beach Park faz campanha de Residentes do Ceará com ingressos a preços promocionais

Os cearenses que quiserem aproveitar o final das férias e período do Carnaval para se divertir no segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2023) tem até o dia 05/02 para garantir o ingresso no Aqua Park do Beach Park com preço promocional.

A campanha Residentes do Ceará oferta por R$ 170 (via PIX) ou parcelado em até 10 vezes de R$ 18 no cartão de crédito a entrada individual do Aqua Park, com suas mais de 30 atrações. O acesso deve ser agendado e utilizado até o dia 31/03/2024, incluindo feriados.

A compra dos ingressos poderá ser feita no site ingresso.beachpark.com.br. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida. O horário de funcionamento do equipamento é das 11h às 17h.

Na data agendada, o visitante deverá apresentar, na entrada do parque aquático, o documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade, e documento de identidade com foto (RG ou CNH).

Atrações e muita alegria

A promoção é uma ótima oportunidade para os cearenses se divertirem nas mais de 30 atrações do Aqua Park - que vão de toboáguas radicais para os fãs de adrenalina e atrações mais tranquilas para quem opta por relaxar.

E para tornar a visita ainda mais inesquecível para o público infantil, a Turma do Parque, composta pelos personagens animados, Finho, Tarta, Fofura e Maré, estrela diariamente um musical especialmente para a garotada, alegrando ainda mais os dias de verão.

Já na área de gastronomia, o público agora tem à disposição o Sarcoffee, restaurante localizado dentro do parque aquático - ao lado da Correnteza - com as melhores opções em frutos do mar e pratos regionais.

Serviço: Promoção Residentes do Ceará - Beach Park

De 19/01 a 05/02

Ingressos: R$ 170 (via PIX) ou parcelado em até 10 vezes de R$ 18 no cartão de crédito

Site: ingresso.beachpark.com.br

Central de vendas: (85)4012-3030

WhatsApp: (85)98171-7021

Instagram: https://www.instagram.com/beachpark/