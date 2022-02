Asfalto cede, forma cratera e prejudica trânsito no bairro Mucuripe, em Fortaleza

O asfalto de um ponto da Rua Coronel Manuel Jesuíno, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, cedeu, na última sexta-feira (25), formou uma cratera e prejudicou o trânsito da região, além de causar mau cheiro, em razão da exposição do esgoto. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) promete recuperar a via até a próxima segunda (28).

Legenda: Moradores da região informaram que o buraco se formou na tarde da última sexta-feira (25) Foto: Paulo Cardoso

Moradores da região informaram ao Sistema Verdes Mares que o buraco se formou no período da tarde, entre a Avenida Álvaro Correia e a Rua Irmã Simas.

Um motorista que trafegava pela Rua Coronel Manuel Jesuíno, na noite de sexta (25), não viu a cratera e o veículo caiu. O condutor precisou da ajuda de populares para tirar o carro do buraco, mas o automóvel saiu com danos materiais.

Para evitar novos acidentes, outros veículos estão passando por cima da ciclofaixa da Rua ou desviando. Moradores e comerciantes também reclamam de mau cheiro, já que o esgoto ficou exposto. Outro buraco está se formando mais na frente, ainda pequeno, na mesma via.

Uma moradora da região, identificada apenas como Renata, afirmou à TV Verdes Mares, neste sábado (26), que a situação "está um caos. Teve um carro que só saiu de dentro porque os pneus eram grandes. E a tendência é o buraco ficar maior".

Questionada sobre o buraco, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará informou, em nota, que equipes técnicas já se encontram na Rua Coronel Manuel Jesuíno, no início da tarde deste sábado (27), para realizar a retirada da fuga na rede de esgoto do local.

Cagece Em nota A recuperação completa da via será concluída até a próxima segunda-feira (28). A companhia informa ainda que a via encontra-se devidamente sinalizada."

A Cagece orienta aos clientes que "sempre que houver indícios de fuga na rede de esgoto, entre, em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site www.cagece.com.br".