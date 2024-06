Alunos de Cariré participam de olimpíada em SP com app que conecta agricultores com consumidores

Os estudantes da EEEP Guiomar Belchior Aguiar, de Cariré (CE), participam de 22 a 27 de junho, da terceira fase da Olimpíada Brasileira de Tecnologia (OBT), em São José dos Campos (SP).

A proposta da equipe é criar o aplicativo Greenway, cujo objetivo é fortalecer a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável. Este aplicativo conecta agricultores locais diretamente com os consumidores, facilitando o acesso a alimentos frescos e nutritivos e valorizando os pequenos produtores do município.

Lucas Linhares Lima, Luiz Gustavo Lino da Silva, Carlos Eduardo Rocha de Paula, Pedro Vitor Rodrigues Ximenes, Guilherme de Souza Fernandes, do Curso de Desenvolvimento de Sistemas, e Antonio Guilherme Cunha Sancho, do Curso de Redes de Computadores, sob a orientação do professor Francisco Fagner Portela Aguiar, foram recebidos pelo prefeito de Cariré, Antonio Martins, para apresentação do protótipo do aplicativo, que será apresentado em São Paulo.

Os estudantes contaram com apoio da Prefeitura Municipal de Cariré para a participação no evento. "Ver alunos de Cariré em lugar de destaque no âmbito nacional renova nossas esperanças e fortalece a certeza de que o futuro dos nossos jovens está na educação", disse o prefeito.

A olimpíada é organizada pelo Instituto Alpha Lumen, com a parceria do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), Cloudwalk e Stone. Os estudantes se classificaram para a terceira fase, que ocorre na Semana EAT (Escola Avançada de Tecnologia) nos próximos dias.