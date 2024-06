Paraquedista cai na Praia de Iracema e é socorrido pela Guarda Municipal; veja vídeo

Um paraquedista sofreu uma queda na Praia de Iracema, em Fortaleza, e foi socorrido por agentes da Guarda Municipal nesta quinta-feira (20). O momento foi capturado pelo videomonitoramento, que ajudou no acionamento dos primeiros socorros.

O homem perde o controle do equipamento no momento em que está chegando ao solo. Uma equipe da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda e um agente do Projeto Bike Vida foi ao encontro da vítima.

Veja o momento:

A ação foi flagrada pela Central de Operações Integradas da Beira-Mar (COI-BM). Uma motolância — ambulância de moto — do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou ao lado para prosseguir o atendimento.

A vítima foi levada a uma ambulância que o aguardava nas proximidades da Célula de Proteção Comunitária da Praia de Iracema, e foi para atendimento hospitalar em uma unidade de saúde.