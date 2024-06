Lula entrega 416 moradias em Fortaleza e diz que obra deveria ter sido concluída em 2018

Em visita ao Ceará, nesta quinta-feira (20), o presidente Lula (PT) entregou, ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), 416 apartamentos aos novos moradores do residencial Cidade Jardim 1, no bairro José Walter, na periferia de Fortaleza. Com a chegada desses residentes que, segundo o Governo do Ceará, são cerca de 1.600 pessoas, a entrega das unidades do módulo 3 foi concluída. Na ocasião, Lula e representantes do Governo destacaram o fato de a entrega estar ocorrendo em atraso, já que, segundo eles, o residencial deveria ter sido concluído em 2018, ainda na gestão de Jair Bolsonaro.

No total, o Cidade Jardim tem 5.536 unidades e foi contratado em 2012 na segunda fase do Minha Casa Minha Vida (MCMV), programa do Governo Federal. O empreendimento tem recursos da União e da gestão estadual. As primeiras entregas do Cidade Jardim 1 foram em 2014. No caso do módulo 3, parte dos moradores tiveram acesso às unidades em julho de 2018 e outra parte somente agora.

No local, o presidente Lula percorreu parte do residencial, entrou em um dos apartamentos e plantou uma árvore em uma área próxima às moradias. Ao discursar para a população, reforçou o fato de ser um residencial pactuado ainda em 2012, mas que somente agora, finalmente, chegou aos beneficiários.

“Quando voltei (à presidência), a primeira coisa que disse nós foi ‘vamos retomar o Minha Casa Minha Vida’. Vocês não têm noção da quantidade de casas abandonadas que encontramos”, afirmou.

Na ocasião, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, também destacou que a obra já devia ter sido entregue em 2018. "Tecnicamente uma obra de habitação quando chega a 95% de execução, os 5% restantes é o que chamamos de papelada. Por conta de uma falta de percepção, não foi entregue esse empreendimento", completou.

De acordo com ele, ao assumir a gestão federal, o Governo Lula fez a complementação dos recursos necessários para a finalização da obra.

O residencial localizado na periferia de Fortaleza, conforme publicado, nesta quinta-feira, pelo Diário do Nordeste, tem uma expressiva concentração populacional, visto que segundo estimativas do Governo do Estado, abriga quase 15 mil pessoas, e segue marcado por dilemas como segregação social, insegurança e lacunas na infraestrutura e no acesso a serviços públicos, como creches, escolas, postos de saúde e transporte.

Novas entregas

No Cidade Jardim 1, ainda falta ser entregue os apartamentos do módulo 5, que totalizam 1.296 unidades. A previsão, dos governos federal e estadual, é que esses apartamentos sejam repassados aos proprietários em setembro de 2024. O presidente Lula prometeu voltar a Fortaleza nesta ocasião.

Dentre as 416 famílias que receberam os apartamentos nesta quinta-feira, 219 são beneficiárias do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por isso estão isentas do pagamento de prestações.

No evento, o governador Elmano de Freitas voltou a reforçar a parceria bem sucedida entre a gestão estadual e a federal e destacou que o Governo do Ceará aportou R$ 11 milhões no Cidade Jardim "para concluir o que faltava".

O que é o Cidade Jardim?

O Cidade Jardim 1 é um residencial na periferia de Fortaleza contratado no começo da segunda fase do MCMV, no primeiro governo Dilma Rousseff. O empreendimento tem 346 blocos, cada um deles com 4 apartamentos por andar e 4 pavimentos. Cada unidade tem 43m².

Os beneficiados, segundo o Governo do Ceará, são moradores que antes moravam em áreas de risco, ou foram afetadas por projetos como a urbanização dos rios Maranguapinho e Cocó e os remanejados de territórios por onde as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).