Centro Cultural Belchior reúne espaços para produção cultural na região da Beira-Mar

Autor de clássicos da música brasileira como “Mucuripe”, “Como Nossos Pais” e “Apenas Um Rapaz Latino-Americano”, Antônio Carlos Gomes Belchior foi uma figura seminal para a cultura nacional. Membro do grupo que ficou conhecido como “pessoal do Ceará”, o cantor e compositor ganhou destaque nos anos 1970, com a música “Na hora do almoço”.

Ícone cearense, Belchior está também na história dos equipamentos públicos de Fortaleza, como o Centro Cultural que leva seu nome. O local é um dos destaques da série de conteúdos do Projeto Praia é Vida.

Inaugurado em 2017, o Centro Cultural Belchior (CCBel) é um equipamento público que reúne espaço para shows, estúdio para gravação de músicas voltado para artistas locais, cursos de formação, exposições e outras atividades, com cada sala sendo nomeada como uma das músicas do artista.

“Belchior é uma figura de enorme importância para a música cearense e sua influência se reflete não apenas em sua própria obra, mas também no impacto que ele continua a ter na cena musical atual”, pontua Luis de Lima Costa, diretor de Ação Cultural do Instituto Cultural Iracema, responsável pela gestão do CCBel

Localizado próximo à região conhecida como “Praia dos Crush”, o CCBel, explica Luis de Lima, atrai um público diverso. “A presença constante de programações gratuitas todas às sextas e sábados, com shows ao ar livre, é uma iniciativa poderosa que movimenta a cena cultural da cidade e atrai tanto moradores quanto visitantes”, destaca.

Em 2023, o CCBel foi reinaugurado, com um viés mais voltado para receber a variedade de linguagens artísticas, como mostras audiovisuais, festivais multiculturais, teatro, dança, sarau, palestras, feiras culturais, podcasts, entre outros.

Produção local

Como forma de estimular a produção musical de artistas locais, o espaço conta com um estúdio de gravação de música, que, a partir de um edital, ofereceu acesso a 50 cantores aos equipamentos disponíveis no Centro Cultural para a gravação de uma música. O processo envolveu produção, captação, edição, mixagem e masterização das faixas.

Entre as ações realizadas no espaço e que estimulam a produção cultural de Fortaleza, estão programações alusivas ao Mês da Consciência Negra, do Dia Nacional do Samba, além de ser um pólo oficial de pré-Carnaval e Carnaval da Capital.

“Em fevereiro de 2024, o CCBel lançou o Bloco ‘Esse ano eu não morro’, proporcionando um evento que promoveu um encontro de gerações. A festa contou com a presença do Maestro Armando Telles e uma participação especial da cantora Vannick Belchior, filha do saudoso Belchior, criando um ambiente de celebração e continuidade cultural”, conta o gestor.

Sobre o projeto

