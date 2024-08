Sequência de colisões entre carretas e carro deixa duas pessoas mortas em Russas, no Ceará

Uma sequência de acidentes entre caminhões e um carro terminou com duas pessoas mortas na BR-116, km 114, na altura do distrito de Boqueirão do Cesário, entre Beberibe e Russas, interior do Ceará, na noite desta segunda-feira (5). Imagens do local mostram que um dos veículos pegou fogo e afetou a visibilidade da região, enquanto os bombeiros trabalhavam. O caso se deu por volta das 21h28, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As vítimas são o motorista de um das carretas, que morreu carbonizado e preso às ferragens e ainda não foi identificado formalmente; e uma idosa de 65 anos, identificada como Edna Mirtes Castro Nunes Saraiva, de acordo com relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A ocorrência começou com duas carretas, que colidiram e só tiveram danos materiais. No entanto, uma delas bloqueou uma das faixas da rodovia, fazendo com que outro caminhão reduzisse a velocidade. Um veículo Corolla que vinha logo atrás foi afetado e sofreu uma batida traseira de uma quarta carreta, que arremessou a idosa do carro e depois pegou fogo.

Os óbitos foram confirmados pela PRF e pelo CBMCE. Ainda não há previsão da retirada dos veículos do local, mas segundo o órgão o fluxo de trânsito flui no sentido contrário. A ocorrência ainda segue em andamento, conforme a PRF.

Até as 3h56, havia engarrafamento de cerca de 5 quilômetros de veículos parados, segundo a PRF.

Ainda não há previsão para normalização do trânsito. O acidente ocorreu no sentido de quem vai de Fortaleza para Russas. O Diário do Nordeste solicitou detalhes do caso às forças de segurança, e aguarda retorno para atualizar esta matéria.