Homem é preso após bater na esposa em voo internacional com destino a Fortaleza

Um passageiro foi preso após agredir a esposa em um voo internacional que saiu de Miami, nos Estados Unidos, no último sábado (3), com destino a Fortaleza. A aeronave precisou desviar o trajeto para Belém por conta do tumulto e o homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém.

Segundo a PF, o brasileiro com cidadania norte-americana teria dado um tapa na própria esposa durante o voo. Os comissários do voo relataram que o passageiro apresentava sinais de embriaguez e irritabilidade desde antes da decolagem.

Durante o trajeto, o homem retirou o cinto de segurança, xingou tripulantes, urinou no chão do banheiro, gritou e proferiu ofensas. Ao ser orientado a mudar o comportamento por um comissário, sob pena de ser retirado da aeronave pela Polícia Federal ao aterrissar, ele o ameaçou de morte.

Após o episódio, o brasileiro foi levado da cabine ao fundo da aeronave. Segundo o formulário de retirada de passageiro preenchido pela companhia aérea, ele também teria proferido discurso de ódio e falas homofóbicas.

O passageiro foi retirado da aeronave e encaminhado ao Sistema Penal. A esposa foi ouvida pela Polícia Federal, fez a denúncia e pediu medida protetiva de urgência contra o marido.

Depois da parada não programada em Belém, a aeronave seguiu para Fortaleza.