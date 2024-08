Soldado do Exército é encontrado morto em lago no Paraná

O soldado do Exército Brasileiro Oziel Lopes de Amorim, de 18 anos, foi encontrado morto neste domingo (4) após se afogar em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. As informações são do portal UOL.

O afogamento do jovem ocorreu no último sábado (3), enquanto ele tomava banho na Lagoa de Itaipu. O acidente teria acontecido por volta das 16h.

Oziel estava praticando atividades físicas na areia momentos antes do afogamento. Ele teria entrado na água com um amigo, conforme apontou o Corpo de Bombeiros, e chegou a se debater pedindo ajuda.

A corporação apontou que ele se afundou em poucos minutos após o início do afogamento e não foi mais visto até a manhã de domingo (4), quando os bombeiros encontraram o corpo.

O soldado integrava o 34° Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Foz do Iguaçu. O velório ocorreu ainda no domingo, em uma Igreja Assembleia de Deus, segundo relatos dos familiares nas redes sociais.