Abandonado e com riscos ambientais, saiba o que precisa ser feito no Parque Nacional de Jericoacoara

O Governo Federal suspendeu, na última segunda-feira (6), a licitação de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à iniciativa privada por um período de 30 anos, interrompendo uma discussão que se arrastava há mais de uma década. Mas, afinal, o que poderia mudar com o leilão da área?

Atualmente, o Parque é gerido pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), que lançou a licitação no dia 29 de dezembro do ano passado. Segundo o texto, a empresa vencedora deveria desenvolver atividades de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos.

A proposta foi alvo de críticas do governador Elmano de Freitas, que comemorou a suspensão e propôs uma gestão compartilhada com investimentos estaduais de cerca de R$ 15 milhões na região. “Jeri é patrimônio cearense!”, escreveu nas redes sociais.

Antes disso, a empresa que atendesse aos requisitos da União teria permissão para gerenciar serviços como ingressos para visitantes, mirantes, estacionamentos, trilhas e outros equipamentos turísticos, além de desenvolver ações de proteção e conservação do espaço.

A área “em disputa” envolve 7.850 hectares, cerca de 88% dos 8.854 hectares de superfície total do Parque, que abrange Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Camocim. O espaço delimitado corresponde ao somatório das áreas de uso público do equipamento, conforme o ICMBio.

Legenda: Pedra Furada é um dos principais pontos turísticos da região Foto: JL Rosa/SVM

O prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins, também defende que a decisão final seja um consenso entre as três esferas de Governo e a população diretamente afetada. Para ele, o certo é que, “do jeito que está, não pode ficar”.

Sem responsabilidade legal para interferir no Parque, pertencente à União desde 2002, o gestor observa diversos problemas cotidianos:

danos físicos e abandono das guaritas de acesso ao Parque, onde turistas fazem a identificação e podem pedir informações;

descontrole sobre as rotas turísticas, por onde trafegam cerca de 2.500 veículos credenciados;

ameaças ao meio ambiente, como atropelamento de tartarugas em locais de desova e destruição de dunas naturais.

Inclusive, a Duna do Pôr do Sol, um dos principais destinos turísticos da área, já perdeu metade do tamanho desde os anos 1980. Especialistas alertam que, sem medidas de preservação, o atrativo pode se extinguir ainda nesta década.

O prefeito também lembra a presença do lixo dentro da área. Só da Vila de Jericoacoara, administrada pela Prefeitura, são retiradas 40 toneladas de resíduos diariamente, segundo ele. “Se a gente não cuidar hoje, amanhã o Parque pode acabar”, resume.

“Se a concessão não acontecer, que o Estado se sente com o Município, que se coloca à disposição para ajudar em toda a logística, na questão financeira e na administração, se for compartilhada entre os três entes”, sugere Lindbergh.

Para o Conselho Comunitário de Jericoacoara (CCJ), a revitalização das guaritas destruídas é uma necessidade urgente. Além disso, a entidade cobra o cumprimento integral do Plano de Manejo do Parque, elaborado em 2011. O documento orienta ações de desenvolvimento sem comprometer a proteção ao meio ambiente na unidade.

Elmano de Freitas Governador do Ceará Vamos dialogar com os prefeitos da região e sociedade civil para que a gente encontre a melhor forma de gestão do parque, valorizando o turismo e garantindo fonte de renda para a população local.

Em nota, o ICMBio confirmou que “fica suspenso por 90 dias o prazo do processo de licitação, período em que serão realizados diálogos com os setores envolvidos, em especial o Governo do Estado do Ceará, considerado parceiro estratégico para o desenvolvimento do projeto”.

O Diário do Nordeste também demandou o órgão sobre a situação atual do Parque e aguarda retorno.

Legenda: Praia da Malhada é uma das mais frequentadas do Parque Nacional Foto: JL Rosa/SVM

Cobrança de taxas

Ainda em 2018, moradores e empresários da Vila de Jericoacoara criaram um abaixo-assinado contrário à concessão do Parque. O principal argumento seriam as criações de novas taxas para turistas, que poderiam desagradar e afastar visitantes.

Jericoacoara já cobra uma taxa de turismo sustentável de R$ 41,50 para a permanência de até 10 dias na Vila. Segundo o município, o valor é utilizado para coleta do lixo e financiamento de estudos ambientais.

1.669.277 pessoas visitaram o Parque só em 2021, de acordo com balanço do Ministério do Turismo. Foi o terceiro maior volume dentre as unidades de conservação federais. Os dados de 2022 ainda não foram divulgados.

Demandas na Vila

O Conselho Comunitário também crê ser o momento para discutir uma série de problemas encontrados na Vila, principal polo de concentração dos visitantes:

Organização do trânsito, cada vez mais crescente;

Planejamento do escoamento de águas pluviais para enfrentar os períodos de chuva;

Revitalização de espaços públicos, como a área de lazer, o mercado e a praça da Igreja;

Recolhimento de poda e entulho das ruas;

“Invasão” do espaço público devido à expansão irregular de moradias e empreendimentos comerciais;

Fiscalização sobre o barulho em horários não permitidos.

Atrativos naturais

Situado no litoral oeste cearense, o Parque Nacional de Jericoacoara abriga mangues, dunas e restingas, funcionando como agente de preservação ecológica do local. Além da relevância para o meio ambiente, a área é um atrativo turístico.

O polo Dunas compreende um grande corredor de dunas e por onde passam as trilhas que ligam a Vila de Jericoacoara à sede do município de Jijoca, ostentando pontos como as Lagoas do Amâncio e do Coração.

Legenda: Esportes de vento também atraem muitos visitantes ao local Foto: Natinho Rodrigues/SVM

O polo Praia Leste abriga as vias que dão acesso à Vila para quem vem da rodovia estadual CE-185. Por lá, fica a Árvore da Preguiça.

Já o polo Serrote compreende a Praia da Malhada e o costão rochoso do Parque, onde ficam a famosa Pedra Furada e o Farol de Jericoacoara.

Por causa dos ventos, o Parque também é procurado para a prática de esportes de vento, como o kitesurf e wing foil, recebendo, inclusive, etapas do Mundial desses esportes.

