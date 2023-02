Governo do Ceará ouvirá municípios e população sobre gestão do Parque de Jericoacoara

O edital que atribuiria a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à iniciativa privada foi suspenso pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesse fim de semana. Com a interrupção, o governador Elmano de Freitas afirmou, na segunda-feira (27), que ouvirá municípios e sociedade civil sobre a gestão do espaço.

A deliberação da instituição financeira ocorreu após ofício enviado pelo governante no mês passado, que pontua os riscos da licença.

De acordo com Elmano, enquanto a concessão era discutida, os ex-governadores Camilo Santana e Izolda Cela também demonstravam insatisfação com a medida, por se tratar de um patrimônio cearense. “Mas, mesmo assim, no dia 29 de dezembro, o Governo Bolsonaro decidiu fazer a licitação”, disse.

No pronunciamento, o político ainda reiterou que a suspensão do edital permitirá que o Estado converse com municípios e cidadãos, principais afetados pela decisão.

INVESTIMENTO

Pensando em um caminho alternativo, o Governo do Ceará propõe a gestão compartilhada do Parque Nacional: “Queremos fazer mais investimento. Nós temos uma compensação ambiental de uma usina de gás natural que vai se instalar no Ceará e queremos pegar parte desse recurso e aplicar absolutamente na melhoria do Parque Nacional de Jericoacoara. Estamos falando de algo em torno de R$ 15 milhões”.

A empreitada beneficiaria turistas e garantiria melhores condições de vida aos moradores da Vila de Jericoacoara, conforme relatado por Elmano, que ainda assegurou ter determinado, às secretarias de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico, audiências públicas imediatas.

“Vamos dialogar com os prefeitos dos três municípios afetados pelo parque e sentar com a população para ouvir sugestões de que maneira podemos manter o parque e, ao mesmo tempo, permitir que ele seja fonte de renda para a população local e para desenvolver o turismo”, acrescentou.

O governo estadual possui cerca de 6.150,29 hectares da área total do Parque Nacional de Jericoacoara. No espaço, o Estado tem realizado investimentos que promovem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental da região, além de estimular o turismo sustentável.