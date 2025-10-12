Veja 10 livros para presentear no Dia das Crianças
Obras incentivam a imaginação e a curiosidade infantil
O Dia das Crianças é celebrado neste domingo, 12 de outubro. Para os pais que desejam incentivar a leitura dos pequenos, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 livros. As obras foram escolhidas para diferentes gostos e idades.
Alguns são mais voltados ao aprendizado e à curiosidade sobre o mundo. Outros estimulam a imaginação e o gosto pela arte. Com a diversidade de títulos, a seleção busca convidar e incentivar as crianças a descobrirem o prazer da leitura.
Lista de 10 livros para presentear no Dia das Crianças
1. 'Trança a trança', de Madu Costa
Um gesto de ancestralidade e pertencimento. O livro "Trança a trança" (2025) mostra a conversa entre uma avó e sua neta, enquanto cruza os fios de seus cabelos. Com ilustração de Ana Paula Sirino, Madu Costa cria uma história ideal para crianças acima de seis anos, narrando a força da ancestralidade e da beleza do povo negro.
2. 'Escolha uma palavra', de Marília Garcia e Ligia Franchini
"Escolha uma palavra, uma palavra como Ibirapuera, e faça brotar um parque dentro deste poema." Em "Escolha uma palavra", Marília Garcia e Ligia Franchini criam uma obra que incentiva a imaginação. As palavras ganham um mundo inteiro: “Uva” colore as páginas de roxo, “Parreira” folheia caminhos imaginários e cada virar de página convida o leitor a novas descobertas.
3. 'Vovó, fica comigo?', de Iêda Carvalhêdo
Como falar sobre a velhice para uma criança? No livro "Vovó, fica comigo?" (2025), Iêda Carvalhêdo aborda a relação de afeto entre uma avó e seu neto de modo extremamente sutil e delicado. Com a perda da memória e da consciência, um neto pede para uma avó brincar com ele, apenas para descobrir que ela tem um mundo interno rico, em que revive as aventuras que os dois tiveram no passado. A história, com ilustrações de Fran Matsumoto, é ideal para crianças entre 4 e 8 anos.
4. 'Felina Feline – O caso do canário desaparecido', de Jean-Luc Fromental
O livro "Felina Feline – O caso do canário desaparecido" conta a história de uma divertida e jovem detetive Felina. Quando o Sr. Titula pede ajuda para encontrar seu canário desaparecido, ela acaba envolvida em uma inusitada trama de mistério e reviravoltas. Escrito por Jean-Luc Fromental, traduzido por Flavia Lago e ilustrado por Joëlle Jolivet, o livro é indicado para crianças de 7 a 9 anos.
5. 'Não quero ser super-herói', de Daniela Pinotti e Marcelo Maluf
O livro "Não quero ser super-herói" foi escrito por Daniela Pinotti e Marcelo Maluf, com ilustrações de Nat Grego. Nessa história, um menino decide deixar de lado os superpoderes para se transformar em diferentes animais. Suas imitações animam os colegas e logo a sala de aula vira um divertido zoológico. A obra é indicada a partir dos 6 anos.
6. 'Diário de uma garota nada popular', de Rachel Renée Russell
O livro "Diário de uma garota nada popular" acompanha Nikki, que está prestes a voltar às aulas e tenta equilibrar amizade e as confusões da escola. Quando sua irmãzinha Brianna rouba seu diário, a confusão começa. O cotidiano dessas duas irmãs foi escrito por Rachel Renée Russell e traduzido por Carolina Caires Coelho, tendo muito humor e situações divertidas.
7. 'Os mistérios de Baskerville Hall', de Ali Standish
Em "Os mistérios de Baskerville Hall", o jovem Arthur Conan Doyle é convidado a estudar em uma escola para crianças prodígio, onde enigmas colocam a prova sua capacidade de investigação. Com os amigos Irene Eagle e Jimmie Moriarty, Arthur precisa desvendar mistérios perigosos e enfrentar os testes de uma sociedade secreta. Escrito por Ali Standish e traduzido por Sofia Soter, o livro é indicado para leitores acima de 8 anos.
8. 'O menino que selecionava sabores', de Francisco Neto Pereira Pinto
Para criar "O menino que selecionava sabores", o autor Francisco Neto Pereira Pinto se inspirou nos próprios filhos. O livro acompanha Ravi, um garoto de três anos que só come arroz com feijão, macarrão e ovos mexidos. Preocupados, seus pais tentam de tudo para mudar isso, até que a vovó Sebastiana surge com uma ideia simples: provar novos alimentos sem pressão. As ilustrações são de Fabiana Alves Corrêa Pereira.
9. 'Gente esquisita', de Victor D.O. Santos
Em "Gente esquisita", Victor D.O Santos propõe uma reflexão sobre respeito, diversidade e aceitação. Com ilustrações de Catarina Sobral, a obra é um convite para mostrar como existem pessoas "esquisitas" e que às vezes o melhor mesmo é não ser tão normal.
10. 'Artur e Isadora na cidade subterrânea', de Braulio Tavares
O livro "Artur e Isadora na cidade subterrânea" narra a história de um casal que encontra uma cratera durante uma viagem. Os dois descobrem uma cidade subterrânea habitada por pequenas criaturas acolhedoras. Juntos, ajudam esses moradores a compreender suas origens e a buscar um novo futuro. A obra foi escrita por Braulio Tavares e ilustrado por Cecília Esteves.