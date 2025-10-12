Diário do Nordeste
Veja 10 livros para presentear no Dia das Crianças

Obras incentivam a imaginação e a curiosidade infantil

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Colagem com a capa dos livros Trança a trança, vovó fica comigo e não quero ser um super-herói para matéria sobre livros para presentear no Dia das Crianças.
Legenda: Livros são indicados para diferentes idades.
Foto: Divulgação.

Dia das Crianças é celebrado neste domingo, 12 de outubro. Para os pais que desejam incentivar a leitura dos pequenos, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 livros. As obras foram escolhidas para diferentes gostos e idades. 

Alguns são mais voltados ao aprendizado e à curiosidade sobre o mundo. Outros estimulam a imaginação e o gosto pela arte. Com a diversidade de títulos, a seleção busca convidar e incentivar as crianças a descobrirem o prazer da leitura.

Lista de 10 livros para presentear no Dia das Crianças

1. 'Trança a trança', de Madu Costa

Imagem de capa do livro Trança a trança, de madu costa, publicado pela editora Intrínseca.
Legenda: As ilustrações foram feitas por Ana Paula Sirino.
Foto: Divulgação/Intrínseca.

Um gesto de ancestralidade e pertencimento. O livro "Trança a trança" (2025) mostra a conversa entre uma avó e sua neta, enquanto cruza os fios de seus cabelos. Com ilustração de Ana Paula Sirino, Madu Costa cria uma história ideal para crianças acima de seis anos, narrando a força da ancestralidade e da beleza do povo negro. 

2. 'Escolha uma palavra', de Marília Garcia e Ligia Franchini

"Escolha uma palavra, uma palavra como Ibirapuera, e faça brotar um parque dentro deste poema." Em "Escolha uma palavra", Marília Garcia e Ligia Franchini criam uma obra que incentiva a imaginação. As palavras ganham um mundo inteiro: “Uva” colore as páginas de roxo, “Parreira” folheia caminhos imaginários e cada virar de página convida o leitor a novas descobertas. 

3. 'Vovó, fica comigo?', de Iêda Carvalhêdo

Capa do livro Vovó, fica comigo? (2025), de Iêda Carvalhêdo.
Legenda: A obra trata sobre a obra perda de memória e de consciência de uma avó.
Foto: Divulgação/Brinque-Book.

Como falar sobre a velhice para uma criança? No livro "Vovó, fica comigo?" (2025), Iêda Carvalhêdo aborda a relação de afeto entre uma avó e seu neto de modo extremamente sutil e delicado. Com a perda da memória e da consciência, um neto pede para uma avó brincar com ele, apenas para descobrir que ela tem um mundo interno rico, em que revive as aventuras que os dois tiveram no passado. A história, com ilustrações de Fran Matsumoto, é ideal para crianças entre 4 e 8 anos. 

4. 'Felina Feline – O caso do canário desaparecido', de Jean-Luc Fromental

Imagem de capa do livro Felina Feline para matéria sobre presentes no Dia das Crianças.
Legenda: Livro é indicado para crianças de 7 a 9 anos.
Foto: Divulgação.

O livro "Felina Feline – O caso do canário desaparecido" conta a história de uma divertida e jovem detetive Felina. Quando o Sr. Titula pede ajuda para encontrar seu canário desaparecido, ela acaba envolvida em uma inusitada trama de mistério e reviravoltas. Escrito por Jean-Luc Fromental, traduzido por Flavia Lago e ilustrado por Joëlle Jolivet, o livro é indicado para crianças de 7 a 9 anos.

5. 'Não quero ser super-herói', de Daniela Pinotti e Marcelo Maluf

Imagem de capa do livro Não quero ser um super-herói para matéria sobre livros de presente no Dia das Crianças.
Legenda: Obra é uma divertida opção de presente no Dia das Crianças.
Foto: Divulgação.

O livro "Não quero ser super-herói" foi escrito por Daniela Pinotti e Marcelo Maluf, com ilustrações de Nat Grego. Nessa história, um menino decide deixar de lado os superpoderes para se transformar em diferentes animais. Suas imitações animam os colegas e logo a sala de aula vira um divertido zoológico. A obra é indicada a partir dos 6 anos.

6. 'Diário de uma garota nada popular', de Rachel Renée Russell 

Imagem de divulgação do livro Diário de uma garota nada popular, para matéria sobre presentes no Dia das Crianças.
Legenda: O livro traz diversas situações divertidas que encantaram o público.
Foto: Divulgação.

O livro "Diário de uma garota nada popular" acompanha Nikki, que está prestes a voltar às aulas e tenta equilibrar amizade e as confusões da escola. Quando sua irmãzinha Brianna rouba seu diário, a confusão começa. O cotidiano dessas duas irmãs foi escrito por Rachel Renée Russell e traduzido por Carolina Caires Coelho, tendo muito humor e situações divertidas.

7. 'Os mistérios de Baskerville Hall', de Ali Standish

Imagem de capa do livro Os mistérios de baskerville, para matéria sobre presentes de Dia das Crianças.
Legenda: Livro conta com muito mistério e aventura.
Foto: Divulgação.

Em "Os mistérios de Baskerville Hall", o jovem Arthur Conan Doyle é convidado a estudar em uma escola para crianças prodígio, onde enigmas colocam a prova sua capacidade de investigação. Com os amigos Irene Eagle e Jimmie Moriarty, Arthur precisa desvendar mistérios perigosos e enfrentar os testes de uma sociedade secreta. Escrito por Ali Standish e traduzido por Sofia Soter, o livro é indicado para leitores acima de 8 anos.

8. 'O menino que selecionava sabores', de Francisco Neto Pereira Pinto

Capa do livro O menino que selecionava sabores, para matéria sobre presentes para Dia das Crianças.
Legenda: Livro aborda alimentação com uma linguagem didática.
Foto: Divulgação.

Para criar "O menino que selecionava sabores", o autor Francisco Neto Pereira Pinto se inspirou nos próprios filhos. O livro acompanha Ravi, um garoto de três anos que só come arroz com feijão, macarrão e ovos mexidos. Preocupados, seus pais tentam de tudo para mudar isso, até que a vovó Sebastiana surge com uma ideia simples: provar novos alimentos sem pressão. As ilustrações são de Fabiana Alves Corrêa Pereira.

9. 'Gente esquisita', de Victor D.O. Santos

Capa do livro gente esquisita, para matéria sobre presentes para o Dia das Crianças.
Legenda: Obra busca mostrar a diferença entre as pessoas, tratando sobre empatia e acolhimento.
Foto: Divulgação.

Em "Gente esquisita", Victor D.O Santos propõe uma reflexão sobre respeito, diversidade e aceitação. Com ilustrações de Catarina Sobral, a obra é um convite para mostrar como existem pessoas "esquisitas" e que às vezes o melhor mesmo é não ser tão normal. 

10. 'Artur e Isadora na cidade subterrânea', de Braulio Tavares

Imagem de capa do livro Artur e Isadora na caverna subterrânea para matéria sobre presentes do Dia das Crianças.
Legenda: Livro é inspirado nas histórias de cordel.
Foto: Divulgação.

O livro "Artur e Isadora na cidade subterrânea" narra a história de um casal que encontra uma cratera durante uma viagem. Os dois descobrem uma cidade subterrânea habitada por pequenas criaturas acolhedoras. Juntos, ajudam esses moradores a compreender suas origens e a buscar um novo futuro. A obra foi escrita por Braulio Tavares e ilustrado por Cecília Esteves.

