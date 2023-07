Túmulo de Gal Costa em São Paulo ganha placa de identificação

O túmulo da cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022, ganhou uma placa de identificação com o seu nome após meses do falecimento. O local onde a artista foi enterrada, em um mausoléu pertencente à família de sua companheira, Wilma Petrillo, não tinha qualquer identificação, o que causou revolta nos fãs da cantora.



Quem fez a descoberta sobre a placa foi um admirador da artista que entrou no Cemitério Venerável Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo, na região da Consolação, em São Paulo, onde Gal foi sepultada.

O fã gravou um vídeo em que mostra que na placa constam o nome "Gal Costa" e as datas de nascimento e de morte da cantora. O nome verdadeiro de da artista era Maria da Graça Costa Penna Burgos, mas, em vida, a cantora o alterou, na década de 1980, para Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa.

O vídeo não informa quem teria instalado a placa. O local escolhido por Wilma Petrillo para o sepultamento de Gal foi motivo de críticas por parte de amigos da cantora.

Segundo eles, a cantora havia manifestado o desejo de ser enterrada no mesmo túmulo onde está o corpo de sua mãe, Mariah, em um cemitério no Rio de Janeiro.

A demora na instalação da placa com o nome da cantora também gerou protestos. Alguns fãs chegaram a colocar fotos de Gal no túmulo para identificar mais facilmente o local dentro do cemitério, que tem visitação restrita.

Polêmicas de Wilma Petrillo

Wilma é alvo de uma série de denúncias envolvendo golpes utilizando o nome de Gal Costa. Também há acusações de pessoas próximas à artista, que afirmam assédios morais frequentes de Petrillo em relação à vida e à carreira de Gal.

A viúva da cantora entrou na Justiça com pedido de reconhecimento de união estável para ter parte da casa deixada pela artista. No testamento, Gal destinou a residência, localizada no Jardim Europa, em São Paulo, para o filho, Gabriel, assim como outros bens.

Caso haja o reconhecimento da união estável, Wilma poderá ser inventariante da herança se Gabriel concordar, resultando no tratamento do espólio fora das audiências judiciais, apenas em um cartório comum.

Além do processo, existem dívidas contraídas pela empresária e pela cantora, que estão sendo cobradas na Justiça.

Segundo a revista Piauí, Gal já havia perdido dois imóveis: um apartamento em Nova York e uma casa em Trancoso (BA). Até o momento, Wilma não se manifestou sobre o assunto.