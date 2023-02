Terceiro fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza terá Mart'nália no Aterro da PI; veja mais

O terceiro fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza tem início nesta sexta-feira (3) e segue até domingo (5). Foram confirmadas pela Prefeitura da Capital atrações como Mart'nália e Dona Leda, além de outros artistas e blocos de folia.

As atrações são distribuídas em nove polos: Praça do Ferreira, Mocinha, Mercado dos Pinhões, Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil, Marco Zero de Fortaleza, Polo dos Queijos, Parque Rachel de Queiroz e Passeio Público.

Veja a programação

Praça do Ferreira

Sexta-feira (3): Calé Alencar (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

Sábado (4): Concentra Mas Não Sai (18h) e Yane Caracas (20h)

Pagode da Mocinha

Sábado (4): Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (18h)

Mercado dos Pinhões

Sexta-feira (3): Dona Leda (19h) e Os Transacionais (20h)

Sábado (4): Grupo DTF (17h), DJ Bruna Queiroz (19h) e Jean Dumont (20h)

Aterrinho da Praia de Iracema

Sábado (4): Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho. A partir de 16h.

Unidos da Cachorra

Bonde Batuque

Baqueta Clube de Ritmistas

Camaleões do Vila + convidado

DJ Silas Costa

Renato Black

Show da Mart'nália (21h)

Praça João Gentil (Gentilândia)

Sábado (4): Parahyba e Banda (18h), DJ Kinas (19h30) e Caravana Cultural (20h30)

Domingo (5): Lidia Maria com Bloco do Prazer (10h), DJ Gomes (11h30), Renato Black (12h) e Bloco Mambembe (14h)

Marco Zero de Fortaleza (Barra do Ceará)

Sábado (4): Johnny Lima (17h) e Bloco do Mamão (18h30)

Polo dos Queijos

Domingo (5): Borogodó (10h), Banda Couros e Metais (12h) e Bárbara Sena (14h)

Parque Rachel de Queiroz (infantil/adulto)

Sábado (4): Banda Pacote de Biscoito (17h) e Shirlene Aguiar (19h)

Passeio Público (infantil)

Domingo (5): Lu Nunes (9h) e Tia Samila e Sua Turma (10h30)