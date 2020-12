Série live-action de "O Clube das Winx" ganha teaser e data de lançamento

A Netflix liberou, nesta quinta-feira (10), o primeiro teaser de "Fate: The Winx Saga", a série live-action de "O Clube das Winx". Na adaptação, as fadas descobrem e exploram os próprios poderes enquanto tem que lidar com os típicos problemas da adolescência. Com seis episódios, o seriado está com lançamento previsto para o dia 22 de janeiro de 2021.

A trama acompanha a jornada das criaturas mágicas em Alfea, um internato localizado em "Outro Mundo". Por lá, elas precisam equilibrar a magia e os monstros que as ameaçam com suas vidas amorosas, amizades e rivalidades.

O elenco é formado por Abigail Cowen como Bloom, Hannah van der Westhuysen como Stella, Precious Mustapha como Aisha, Eliot Salt como Terra, Elisha Applebaum como Musa, Sadie Soverall como Beatrix, Freddie Thorp como Riven, Danny Griffin como Sky, Theo Graham como Dane e Jacob Dudman como Sam.

Original da Itália, a produção estreou em 2004 e fez muito sucesso ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde foi exibida na TV aberta. Atualmente, a série de animação tem mais de 7 temporadas completas.

