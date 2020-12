De origem italina, a animação Clube das Winx fez sucesso no Brasil e no mundo durante os anos 2000. Em 2021, a saga das fadinhas ganha adaptação live-action pela Netflix, com novas aventuras das cinco amigas mágicas. Com seis episódios, "Fate: The Winx Saga" está previsto para estrear no dia 22 de janeiro.

Enquanto aguardamos a primeira temporada da série adaptada, o Verso preparou um quiz sobre o Clube das Winx. Que tal testar seus conhecimentos sobre a animação?

