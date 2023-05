Rita Lee largou as drogas após nascimento de neta; saiba quantos netos a cantora deixou

A cantora Rita Lee, falecida nessa segunda-feira (8), aos 75 anos, deixa um legado na música e sua assinatura na cultura. Para além dos palcos e dos estúdios, a rainha do rock teve sua relação com as drogas bastante exposta. Em entrevista ao Conversa com Bial, em 2017, ela revelou que havia largado as drogas após o nascimento da neta Izabella Lee de Carvalho, hoje com 18 anos.

"Estou limpa há 11 anos, desde que minha neta nasceu. Canalizei minha energia e estou achando muito louco esse negócio de ser careta", contou.

Ziza, como a artista se referia à neta, é filha de Beto Lee e da cantora Talita Alves. Além da adolescente, Rita Lee é avó de Arthur, de cinco anos, filho do artista plástico Antonio Lee e da escritora e podcaster Camila Fremder.

Em 2020, Rita disse ao Estadão que, como avó, se considerava um misto de "dona Benta com Dercy" e que era carinhosamente chamada por vovó Ritinha pelos netos.

"Meus netos me chamam de vovó Ritinha e eu fico toda babona. Como avó, sou um misto de Dona Benta com Dercy Gonçalves, contadora de histórias e meio desbocada. Me sinto fofa sendo a vovó Ritinha de todas as crianças".

A mãe de Arthur, Camila compartilhou no Instagram foto do filho, ainda bebê, com a avó Rita Lee na manhã desta terça-feira (9).

