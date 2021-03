Renato Russo: documentário terá acesso a seis mil peças do seu acervo pessoal

O músico Renato Russo ganhará um documentário sobre a sua trajetória artística e pessoal em 2021, ano em que sua morte completa 25 anos no próximo mês de outubro. A produção recebeu autorização da Legião Urbana Produções, admistrada pelo filho do cantor, Giuliano Manfredini, para utilizar o acervo pessoal de Renato.

Para reconstituir a história de vida do músico, a produção do documentário terá acesso a seis mil itens pessoais do cantor, entre manuscritos, diários, fotos, instrumentos, pinturas e até mobiliário. O acervo já havia sido exposto Museu da Imagem e do Som de São Paulo, em 2017.

A obra audiovisual será produzida pela Gávea Filmes, da produtora Bianca Felippes. Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que o foco do documentário é falar do Renato, como ele falava sobre si, do seu processo criativo e de como ele produzia e criava, deixando de lado a polêmica do envolvimento dele em uma suposta briga com os demais integrantes da banda Legião Urbana.