Raimundo do Queijo faz festa da 'ressurreição' no Centro de Fortaleza

Nesta semana, um vereador cometeu gafe ao pedir um minuto de silêncio pela suposta morte de Raimundo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Foto de Raimundo do Queijo segurando cerveja. Ao redor dele estão pessoas bebendo cerveja e sentadas em uma mesa. Duas pessoas estão pé também.
Legenda: Raimundo do Queijo fez 90 anos e é conhecido como um ícone do Centro de Fortaleza.
Foto: Kid Júnior.

O comerciante cearense Raimundo Oliveira Araújo, o Raimundo do Queijo, promoveu neste domingo (5) a “festa de ressurreição” e reuniu clientes e políticos em seu estabelecimento no Centro de Fortaleza. O evento para celebrar a vida do empresário ocorreu após uma gafe do vereador Aguiar Toba (PRD), que pediu um minuto de silêncio pela morte de Raimundo.

A declaração veio após uma matéria publicada pelo Diário do Nordeste, intitulada "Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza". 

Foto de Raimundo do Queijo brindando com pessoas em mesa de bar.
Legenda: Comerciante brindou com clientes.
Foto: Kid Júnior.

Neste domingo, seu Raimundo fez questão de estar presente na própria "ressurreição" e serviu, bebeu cerveja e tirou foto com frequentadores. 

Foto de Raimundo do Queijo abraçado a pessoas. Duas delas são a vice-governadora Jade Romero e o deputado Acrísio Sena.
Legenda: Políticos compareceram ao evento.
Foto: Kid Júnior.

Entre os presentes na festa estavam o vereador responsável pelo momento icônico, Aguiar Toba, a vice-governadora Jade Romero, os vereadores Adail Júnior, Benigno Júnior, Bruno Mesquita, Professor Enilson, e o deputado Acrísio Sena.

Suposto falecimento 

Na última terça-feira (30), durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Aguiar Toba pediu um minuto de silêncio pela morte de Raimundo do Queijo. Logo em seguida, a informação foi desmentida, pois o vereador Benigno Júnior ligou para o comerciante. 

"Não procede, amigo, estou falando com ele agora. [...] Estou falando com ele aqui ao telefone, graças a Deus", disse. Mais tarde, ainda na terça, o vereador foi tomar uma cerveja com Raimundo.

Toba então se explicou, e disse que "deram a notícia errada" a ele: "A gente pede desculpa aqui, viu? Graças a Deus. Muito importante saber. [...] Me deram a notícia errada, graças a Deus. Me desculpem os demais".

