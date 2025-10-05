Raimundo do Queijo faz festa da 'ressurreição' no Centro de Fortaleza

O comerciante cearense Raimundo Oliveira Araújo, o Raimundo do Queijo, promoveu neste domingo (5) a “festa de ressurreição” e reuniu clientes e políticos em seu estabelecimento no Centro de Fortaleza. O evento para celebrar a vida do empresário ocorreu após uma gafe do vereador Aguiar Toba (PRD), que pediu um minuto de silêncio pela morte de Raimundo.

A declaração veio após uma matéria publicada pelo Diário do Nordeste, intitulada "Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza".

Legenda: Comerciante brindou com clientes. Foto: Kid Júnior.

Neste domingo, seu Raimundo fez questão de estar presente na própria "ressurreição" e serviu, bebeu cerveja e tirou foto com frequentadores.

Legenda: Políticos compareceram ao evento. Foto: Kid Júnior.

Entre os presentes na festa estavam o vereador responsável pelo momento icônico, Aguiar Toba, a vice-governadora Jade Romero, os vereadores Adail Júnior, Benigno Júnior, Bruno Mesquita, Professor Enilson, e o deputado Acrísio Sena.

Suposto falecimento

Na última terça-feira (30), durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Aguiar Toba pediu um minuto de silêncio pela morte de Raimundo do Queijo. Logo em seguida, a informação foi desmentida, pois o vereador Benigno Júnior ligou para o comerciante.

"Não procede, amigo, estou falando com ele agora. [...] Estou falando com ele aqui ao telefone, graças a Deus", disse. Mais tarde, ainda na terça, o vereador foi tomar uma cerveja com Raimundo.

Toba então se explicou, e disse que "deram a notícia errada" a ele: "A gente pede desculpa aqui, viu? Graças a Deus. Muito importante saber. [...] Me deram a notícia errada, graças a Deus. Me desculpem os demais".