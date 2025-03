Quanto 'Ainda Estou Aqui' já faturou? Saiba lucro e público do filme brasileiro indicado ao Oscar

O filme "Ainda Estou Aqui", sobre a repressão vivida na Ditadura Militar do Brasil, representa o Brasil em três categorias do Oscar, neste domingo (2): Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). Ao todo, a obra já faturou cerca de R$ 162 milhões no mundo. As informações são do Estadão.

Com estreia no Brasil em novembro de 2024, Ainda Estou Aqui conquistou milhões de espectadores, criando um grande movimento entre brasileiros no cinema. Além disso, a campanha do elenco ajuda a atrair atenção para o filme no exterior.

A obra é baseada no livro de mesmo nome do autor Marcelo Rubens Paiva, que registrou a vida da mãe Eunice Paiva. Tanto o livro como o longa mostram a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Confira os números de Ainda Estou aqui até o momento:

Foi aplaudido por 9 minutos e 46 segundos na estreia no Festival de Veneza.

Foi selecionado para mais de 50 festivais ao redor do mundo

Já recebeu 39 prêmios. O longa ganhou a categoria de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e Fernanda Torres foi premiada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Recebeu três indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Faturou US$ 4.264.095 (cerca de R$ 25 milhões, na cotação atual) em bilheteria no Brasil.

Faturou US$ 23.188.102 (cerca de R$ 136,7 milhões) em bilheteria internacional.

Ao todo, já faturou US$ 27.452.197 (cerca de R$ 162 milhões) em bilheteria ao redor do mundo.

Alcançou a marca de 5,2 milhões de espectadores no Brasil, se tornando a 18ª produção brasileira de maior público no cinema nacional

Cerimônia

O Oscar 2025 está chegando. Marcada para este domingo (2), a cerimônia mais importante do cinema mundial acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Pela primeira vez o Brasil é representado em três categorias, incluindo Melhor Filme, com "Ainda Estou Aqui".

Para acompanhar todos os detalhes da premiação em plena noite de Carnaval, vale ficar atento aos horários e onde a cerimônia será transmitida. Em solo nacional, o evento começa às 21h, horário de Brasília, mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 20h30.

Nos Estados Unidos, o Oscar será exibido pela ABC e pelo Hulu. Por sua vez, no Brasil, a transmissão oficial será pela TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.