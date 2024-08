Peça em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza explora passagem do tempo e uso de recursos naturais

Baseada na obra da dramaturga inglesa Lucy Kirkwood, a peça "As Crianças" explora a vida de um casal de físicos aposentados que vive em uma região inóspita assolada por um acidente nuclear. Neste fim de semana, dos dias 23 a 25 de agosto, a peça está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza, com sessões sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Analu Prestes, Mario Borges e Stela Freitas compõe o elenco, sob direção de Rodrigo Portella. Na trama, o casal Dayse (Analu Prestes) e Robin (Mario Borges) vive só e sem vizinhos numa casa improvisada perto da costa. Até que uma antiga colega de profissão e amiga, Rose (Stela Freitas), aparece no local após quase 40 anos e traz junto com ela uma missão que poderá mudar para sempre a vida do casal.

A peça reflete sobre a relação do ser humano com a passagem do tempo, além de tratar de discussões éticas sobre a responsabilidade com o uso de recursos do planeta. Em paralelo à questão nuclear, o texto mergulha nas particularidades da vida dos três indivíduos, discutindo temas como a proximidade da morte, traição, omissões, fantasia e desejo.

"As Crianças" foi indicada a 25 prêmios, dos quais venceu nove, incluindo os prêmios Shell, APTR, Cesgranrio e Botequim Cultural para Analu Prestes, e Cesgranrio, APTR e Botequim Cultural como melhor diretor para Rodrigo Portella.

As Crianças

Quando: sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h; domingo (25), às 19h

Onde: Caixa Cultural Fortaleza - Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema

Ingressos: R$ 15,00 (meia para clientes CAIXA e casos previstos em lei) e R$ 30,00 (inteira); Vendas na bilheteria do teatro.

Classificação: Não recomendado para menores de 14 anos

Acesso para pessoas com deficiência